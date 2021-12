Sofía Zamolo nos enseña a combinar los jeans pitillo

Sofía Zámolo no es de esas mujeres que andan en tacones o están enfundadas en brillos todo el día, sino que su estilo se basa en camisas, tops, camisetas, vestidos, shorts y jeans pitillo. En esta nota, veremos tres looks de la modelo en donde los jeans pitillo son los protagonistas.

Hoy en día ya nadie puede decir que prescinde de unos jeans, ya sean baggy, slouchy, ripped o o el que sea. Por supuesto que hay pantalones vaqueros que siempre debemos tener, como los pitillo o los wide leg ya que son los más favorecedores para todos los cuerpos. Sofía Zamolo nos ayuda a recurrir a estos jeans de la manera más simple pero efectiva.

Los jeans pitillo son los más favorables para cualquier mujer. Foto: Instagram.

En su primer look, nos encontramos con unos jeans pitillo azules con un top negro, una chaqueta de denim y unas zapatillas blancas. Este es un atuendo perfecto para el entretiempo, cuando el tiempo está soleado pero aún no hace tanto calor. Además es un look comodín en donde podemos sacar y reemplazar unas prendas por otras. Por ejemplo, podemos intercambiar el top negro por una camiseta blanca o la chaqueta de denim por una de cuero o un blazer inclusive.

Sofía Zamolo nos muestra este look que podemos cambiarlo por otras prendas conservando los jeans. Foto: Instagram.

Otra opción para recurrir a los jeans pitillo es elegir una camisa o blusa blanca que combine con tus zapatillas blancas. Sofía Zamolo eligió una blusa blanca con hombreras redondas de mangas largas, unos jeans pitillo grises y sus zapatillas. Si vemos este look pensamos que no es la gran cosa, pero aquí radica la creatividad.

Es hora de cambiar este atuendo y ponerle o quitarle algunas prendas, como por ejemplo combinar estos jeans con una camisa negra y un blazer sastre junto con unos mocasines u otra manera es añadirle un jersey de rayas y conservar las zapatillas. Jugando un poco conseguirás el look que quieres.

Los jeans pitillo blancos podemos usarlo en cualquier época del año. Foto: Instagram.

Si lo que quieres es combinar tu jean pitillo blanco puedes apuntarte a un sweater de algún color o estampado y zapatillas. Así conseguirás un look híper casual y listo para usarse un fin de semana relajado o de compras por la ciudad. Además, los jeans pitillo blancos son muy favorables y quedan igual de bien en invierno o verano.

Sofía Zamolo nos muestra que los jeans pitillo son los que más podemos usar en distintos momentos del año dependiendo de cómo los combines.