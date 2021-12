Victoria Beckham y cómo llevar pantalones de cuero con básicos

A Victoria Beckham le encanta combinar básicos de siempre con prendas o colores de temporada y eso es lo que la hace única dentro del mundo fashionista. Esta vez nos muestra que llevar pantalones de cuero es tarea fácil si lo haces con básicos de tu armario. ¿Lista?

Necesitarás camisetas, sweaters, blazers y camisas para poder combinar de una manera original tus pantalones de cuero como Victoria Beckham. Nada de brillos, telas como el terciopelo o encaje estarán en juego, sino que lo más cómodo.

Combinar tu camiseta blanca con pantalones de cuero es una opción 10. Foto: Vogue.

La diseñadora eligió para dos de sus looks el mismo pantalón de cuero negro con bordes y detalles en rojo propios de su marca llamada Victoria Beckham. Como ya dijimos, a ella no le gusta apostar a grandes prendas osadas o extravagantes sino que va por las más simples, como esta camiseta blanca de mangas cortas que lo que logra es que resalten aún más los pantalones.

Solo añadió unos stilettos negros, un moño con ondas y maquillaje en tonos nude, perfecto para el día. Ya con este atuendo nos demuestra que con dos prendas puedes cumplir con un look pulcro y elegante.

Usa el mismo pantalón y renueva complementos y prenda superior. Foto: PopSugar.

Victoria Beckham no es de las mujeres que usa una vez una prenda y la tira sino que la recicla y la reutiliza, pero cambia otros aspectos del estilismo. En este caso, optó por los mismos pantalones de cuero negro del anterior look pero con un sweater beige de cuello alto y unos stilettos blancos. Peinado y maquillaje se volvieron a repetir pero sólo con una prenda y un calzado distinto pudo lograr un look completamente diferente.

Victoria Beckham nos muestra que los pantalones de cuero con camisa blanca son una apuesta segura. Foto: Star Style.

Por último, si lo que quieres es llevar un pantalón de cuero por la noche acepta los de vinilo de Victoria Beckham. ¿Qué necesitas? Solo una camisa blanca de mangas arremangadas y unos stilettos de color vibrante como el naranja. Si quieres algo más sensual, puedes apostar por un top lencero o satinado según tus gustos.

Victoria Beckham juega con sus pantalones de cuero y encuentra distintos looks fáciles de clonar y de encontrar en tu armario. Ahora que llega el invierno, prueba con estas prendas y consigue atuendos nuevos.