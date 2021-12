Olivia Rodrigo lleva tres tendencias 2022 que querrás usar ya

Olivia Rodrigo puede llegar a ser una nueva Taylor Swift, un poco más rockera, dentro de unos años. Su estilo está muy bien definido y nos muestra tres tendencias 2022 que veremos en las tiendas y que podemos adaptar según nuestro gusto y estilo.

Crochet, estampado a cuadros y transparencias, estas son algunas de las tendencias 2022 que se apoderarán de nuestro armario y de los street styles, según Olivia Rodrigo.

Plumas

¡Usa las plumas a tu favor como Olivia Rodrigo! Foto: Instagram.

Olivia Rodrigo es una gran fanática de las plumas. La vimos usarlas en su día a día en una chaqueta negra, en el MET Gala 2021 y en los American Music Awards 2021 en donde usó un vestido midi en celeste semitransparente y de lentejuelas con bajo de plumas.

Las plumas son un aplique que puedes usar a tu favor en cualquier fiesta para verte más elegante y sobria. En el día debes tener cuidado con cómo usarlas para no verte desfasada de horario y hacerlo en "pequeñas dosis".

Crochet

El crochet puedes llevarlo en un top, falda, vestido. Foto: Instagram.

El crochet se lo hemos visto a todas las estrellas como Kylie Jenner o Bella Hadid. Olivia Rodrigo no podía quedarse atrás y decidió llevar el crochet en una minifalda negra con flores coloridas como el amarillo, rosa y naranja junto con un sweater con estampa de letras. Además, la cantante decidió ponerle unas botas militares largas a su look para darle un aspecto más desenfadado a su look.

Corsets

¡Atrévete a llevar sensuales corsets con jeans! Foto: Instagram.

Olivia Rodrigo ama los corsets y los usa cada vez que puede. Los corsets serán una de las tendencias 2022 más fuertes aunque a algunas no les guste o no les parezca la mejor opción. La cantante decidió llevar uno en negro lencero con encaje junto con unos jeans estampados y una boina negra.

Una tendencia que puedes aprender a usar gracias a los distintos looks que nos presentan las famosas como Irina Shayk u Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo nos enseña las tres tendencias 2022 infaltables en tus compras. ¡Aprende a llevarlas como la cantante!