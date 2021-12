Los estilistas y expertos en moda aseguran que hay ciertos ítems en los que vale la pena invertir más dinero, porque son prendas que no pasan de moda y que siempre te harán estar impecable. La camisa blanca está sin dudas en ese ranking de top 3 que no pueden faltar en tu guardarropas.

Michelle Salas, la hija influencer de Luis Miguel, es un claro ejemplo de esto. Si bien la joven es una fashionista que ama seguir las últimas tendencias de la moda, sabe apostar por ciertos clásicos como la camisa blanca para armar looks y lucir impecables.

Otro consejo muy difundido entre los fashion stylist es que hay prendas que permiten empezar a construir el look alrededor de ellas. Eso es lo que sucede con una buena camisa blanca. Nunca quedarás mal, ni estarás overdress y podrás estar increíble tanto de día como de noche. La clave está en los accesorios con los que la acompañes.

Aquí los mejores looks de Michelle Salas con camisa blanca, para inspirarte y encontrar el que más te identifique.

Romántica con volados

Esta camisa blanca con cuello con mega volados es sin dudas la protagonista excluyente del look. Le da una presencia única. Foto: Instagram.

En este look la camisa blanca es sin dudas la protagonista excluyente. Su cuello con mega volados le da una presencia única. En este caso Michelle Salas decidió jugar a un estilo formal informal, ya que combinó esta impactante camisa con un jean super tendencia en tonos tierra y con cintura alta. No es un detalle menor que para lucir estos espectaculares volados Michelle decidió un peinado recogido informal, con unas mechas sobre la cara y delicada joyería. Para darle un toque más sensual para la foto, dejó un par de botones sin abrochar.

Con transparencias

La camisa blanca tiene muchos detalles: su calado en la zona de las mangas, los puños y la cintura provoca este efecto transparencia, tan sentador para mostrar un tono dorado en la piel. Foto: Instagram.

En este caso Michelle apostó por un look en blanco total, pero con un detalle muy espectacular: las transparencias, tanto en la camisa blanca como en la falda. Es un look perfecto para una cena informal o una salida con amigos. La camisa blanca tiene muchos detalles: su calado en la zona de las mangas, los puños y la cintura provoca este efecto transparencia, tan sentador para mostrar un tono dorado en la piel. Super sensual la lleva anudada en la cintura, con un bralette blanco con puntillas. La combinó a la perfección con una falda con volados y calados que completa el look. Los accesorios dorados, son sencillos, argollas y una cadena gruesa. No hace falta más.

Perfecta para llevar con jeans

Si quieres darle un toque más formal y elegante a tus jeans, esta camisa blanca es la solución ideal. Foto: Instagram.

Si quieres darle un toque más formal y elegante a tus jeans, esta camisa blanca es la solución ideal. Michelle Sallas decidió combinar un jean de recto, de corte clásico en tono claro con esta camisa blanca espectacular. Esta propuesta puede ser perfecta para un almuerzo de trabajo, un cumpleaños o una reunión informal. La camisa es de Lioness, una marca de moda australiana, y se destaca por corte clásico. El detalle: el moño con el que cierra en la cintura.

Descontracturada y con sneakers

Esta propuesta descontracturada combina la camisa blanca liviana con short y bikini. Foto: Instagram.

Esta propuesta de Michelle Salas es perfecta si quieres llegar canchera y descontracturada a un almuerzo o sunset. En este caso combinó una camisa blanca de lino con un detalle de alforjas en el pecho con la parte de arriba de un bikini negro de triángulo. A esto le sumó un short de jean en el mismo tono. El detalle en este look lo dan los accesorios: sneakers de Sandro, una cartera Gucci color tomate, un buen par de lentes de sol y una cadena dorada corta de Dannijo.