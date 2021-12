En la vida real, Lady Gaga lleva así sus prendas Gucci...

Lady Gaga es la protagonista de “The House of Gucci“ de Ridley Scott. Un film que relata la historia del crimen de Maurizio Gucci (interpretado por Adam Driver) ¡por encargo de su esposa Patricia Reggiani!

Capa y vestido a juego y a pura logomanía para presentar el film de la historia de la familia Gucci. Fuente. Vogue

Lady Gaga da vida a Patricia Reggiani y, por supuesto, la gira de estreno de la película iba a estar plagada de looks de la firma florentina.

Así, se reaviva la magia y el misterio de la marca, provocando en el público tanta curiosidad por la historia del asesinato como por cada uno de los personajes de una trama que parece ficción, pero no lo es. El 27 de marzo de 1995 el último heredero del diseñador Guccio Gucci, el fundador de la marca italiana, destinado a encabezar la marca de lujo, la pierde fruto de malas maniobras financieras y poco después es asesinado por un sicario en Milán.

Lady Gaga lleva la historia a otro nivel, no solo por su talento e interpretación sino también porque reinventa el estilo Gucci de época y lo reactualiza en cada presentación del filme.

La presentación en Londres y un modelo Gucci con amplias mangas vaporosas, minifalda y medias de red. Fuente. Vogue

Lecciones de moda a cargo de Lady Gaga: a puro Gucci

Para el estreno de la película en Londres, Lady Gaga eligió un vaporoso modelo en lila de la colección primavera verano 2022, por supuesto, firmado por Gucci. El diseño combinó minifalda, generosas mangas de género liviano, botas negras y medias de red.

Las mangas de la pieza le dieron movimiento al vestido y lo convirtieron en leyenda al instante. Fuente. Elle.

Pero quizás uno de los looks de la icónica cantante más comentados de la promoción sea el que la visten con el logo en dorado de la Casa Gucci. De pies a cabeza, exceptuando por unas plataformas acharoladas, acordonadas y en color manteca.

El traje de vestido con capa a juego confirma la moda de la logomania y el furor por la exclusiva marca años después de que, al momento del asesinato, se la creía en su ocaso.

Los looks de la película también son legendarios porque Lady Gaga logra darle ese toque propio sin convertirla en ella: es decir, como la misma cantante lo explicó, estos meses habló completamente con acento italiano porque no la dejó de lado ni un momento. “No quise imitarla, quise convertirme en ella“. Dijo, y así, los fotogramas de la película casi la muestran con pupilas violetas ¿Realmente lo son? ¿Realmente así las tenía Patricia? Los looks de época de Gucci merecen un análisis aparte. Fuente. La Capital.

Los mitos y las verdades se mezclan pero la moda en derredor es exquisita y la recreación de época, sublime. Lady Gaga seguirá deslumbrando con atuendos Gucci alrededor del mundo mientras esta joya cinematográfica recorre las salas y recibe los mejores halagos de la crítica, los colegas y los expertos en moda, que se sorprenden por la manera en la que la cantante de Poker Face lleva las piezas, accesorios y joyas Gucci. Las escenas de fiesta muestran vestidos de gala increíbles diseñados por la marca Gucci. Fuente. Elle.

¿Qué look de Lady Gaga presentando Gucci te gustó más?