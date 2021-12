Zendaya usa de manera canchera un clásico pantalón negro

Zendaya sabe mucho sobre moda y tiene buenos estilistas que la ayudan a conseguir el estilo y los looks para causar impacto. Esta vez no hablaremos sobre looks muy estrafalarios, sino todo lo contrario. Nos centraremos en el poder que tienen los pantalones negros de oficina y su capacidad de volverse extra cancheros.

Los pantalones negros que solemos llevar al trabajo son los más cómodos que existen y los que se ven más elegantes. Igualmente, si ya te aburriste de llevarlo con camisa blanca y quieres darle una bocanada de aire fresco a estos atuendos, te contamos cómo puedes hacerlo. ¡Sigue los consejos de Zendaya!

Zendaya apuesta al pantalón sastre. Foto: Pinterest.

El pantalón negro sastre es tal vez el más usado para ir a la oficina pero ¿cómo lo hacemos más canchero? Bueno, en primer lugar consigue un top estilo deportivo en blanco y combínalo también con unas zapatillas en el mismo color. Luego solo debes agregarle un blazer negro y estarás lista para ir al trabajo.

Estos pantalones pueden ser de tiro alto o bajo, pero si vas a usar este último te recomendamos que el top sea corto y el blazer un poco más largo o que al menos llegue a la zona de la cadera para generar mayor armonía visual.

Cambia el top por una camiseta y convierte este look en uno canchero. Foto: PopSugar.

Para otro día puedes optar por un conjunto parecido al anterior pero un poco más despreocupado. En vez de usar top, elige una camiseta blanca básica, unas zapatillas y un blazer estampado como este a cuadros que lleva Zendaya. Recoge tu pelo o hazte algún peinado que te guste para verte más prolija.

Si no te convence el usar zapatillas o no puedes llevarlas a la oficina por temas de protocolo, puedes apostar a unas sandalias bajas o mocasines si ya te encuentras en otoño.

También puedes elegir un look más sensual y moderno como Zendaya. Foto: Pinterest.

Si a ti te gusta ir bien arreglada al trabajo, no hay problema, ya que tenemos la solución para ti. En este caso, Zendaya elige unos pantalones negros wide leg junto con un top con corte en el bajo de la prenda y escote redondo. Si ese día está fresco o en la oficina hay aire acondicionado, puedes añadir un blazer, chaleco sastre o tapado en algún color negro, beige o camel.

Zendaya tiene los tres looks con pantalones negros que nos servirán de maravilla para ir a la oficina. ¡Pruébalos a todos!