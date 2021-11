El tapado de cuero será un básico en 2022 y se lleva así...

¿Es acaso el invierno la mejor época del años para las fashionistas? Una duda que quedará por resolverse, aunque claro está que es cuando podemos combinar más prendas en nuestro outfit. A la zona norte ya está llegando, y los del sur miramos con detenimiento qué se usará aquí la próxima temporada. Una de las nuevas prendas que vienen es el tapado pero de cuero.

El tapado de cuero lo han puesto de moda distintas celebridades como Kendall Jenner o Jennifer López y nosotras queremos clonarlas pero ¿qué es lo que necesitamos? Tú ve por este tapado y guarda esta nota, porque aquí te mostraremos diferentes looks para que sepas cómo combinarlo.

Con jeans

Usa cualquier jean para combinar con tu tapado de cuero. Foto: Pinterest.

Hailey Bieber ha sido la reina de las tendencias 2021 y no podía faltarle un look con tapado de cuero. En esta ocasión usó unos jeans bootcut con un sweater negro de cuello alto, botas chunky negras, gafas de sol y bolso negro acolchado. Un look en el que puedes usar tu tapado sin lucir tan elegante.

Con top

Busca tu pantalón negro de oficina y combínalo con tu nuevo tapado de cuero. Foto: Harper's Bazaar.

Este atuendo puedes llevarlo de día o de noche, dependiendo qué accesorios que uses. La influencer tiene pantalones negros de tiro alto junto con un cinto, un top bandeau nude y un tapado de cuero negro. Al ser de día, la opción de calzado puede ser botas o sandalias bajas.

Como complementos sumó un bolso negro y unas gafas de sol estilo futurista.

Con minivestido

Los vestidos triunfan en las calles junto con los tapados de cuero. Foto: Pinterest.

Al mejor estilo Matrix, aquí vemos un look total en negro. La modelo juntó un vestido sudadera negro junto con su tapado de cuero, sus botas con plataforma extra grande, una minibag (o mini bolso), un collar de eslabones y gafas de sol, al igual que los anteriores ejemplos.

El tapado de cuero viene a desbancar a nuestro clásico tapado de paño. Usa estos looks para darle nuevos toques a tu estilo personal.