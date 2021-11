Los jeans ajustados de Eva González ideales para marcar tus curvas

La española Eva González dio con la fórmula de los jeans perfectos: en tendencia para el 2022, este modelo de vaquero realza la cintura, marca las curvas y, a la vez, es canchero y femenino.

Eva González fue Miss España y logró reconvertirse en figura televisiva. Fuente. El País

La ex Miss España y conductora de “La Voz“conoce el poder de la moda y lo sabe utilizar a su favor. Reconvertida de modelo en figura televisiva, también juega el papel de it girl: suele compartir en su Instagram cada uno de sus looks.

Su estilo se resume en una perfecta fusión entre la elegancia y la simpleza: es relajada para producirse, pero adora los detalles de las prendas bien confeccionadas, cuyas líneas la ayudan a verse más estilizada.

Es alta, como toda modelo, y, por eso, necesita marcar sus curvas. Ella adora verse femenina y sensual, aunque lleve un par de jeans.

Flare jeans: la elección de Eva González

Los flare jeans perfectos para destacar la figura y lucir el calzado a la vez. Fuente. Instagram Eva González

Ideal para marcar curvas, los flare jeans de Eva González le permiten componer un look coqueto y repleto de sex appeal. Este diseño que veremos durante todo el 2022 y ya es tendencia, consiste en un pantalón ajustado en la parte superior y holgado debajo.

Es de tiro alto para acentuar la cintura, alargar el torso y estilizar, pero ligeramente acampanado debajo. Además, el flare jean es cropped, lo cual afina las piernas, que visualmente destacan la parte de arriba.

Estos jeans elegidos por Eva González son perfectos para lucir zapatos estilosos, botas en cuero metalizado e inclusive zapatillas con plataformas o algún detalle que se destaque en el calzado. La conductora, justamente, los compartió en Instagram para mostrar su calzado nuevo.

Aunque surgieron como moda este año, lo veremos de invierno a primavera el año que viene, ya que le da un toque de diversión y estilo a cualquier outfit. Son fáciles de llevar porque crean efectos de distintos estilos con los zapatos y, la verdad, es casi imposible que no le queden bien a cualquier figura. El secreto de Eva González es elegir el talle adecuado, ni más grande ni más ajustado, ya que tienen el calce justo.

Para combinarlos, una prenda superior básica alcanza para destacar lo estiloso del diseño del flare jean. En este caso, una remera básica de cuello redondo y mangas largas. Por supuesto, Eva González le suma el accesorio perfecto que pone el acento en la pequeña cintura: un cinto de cuero negro con hebilla plateada. Un elemento más del outfit que estiliza, marca las curvas y aporta estilo.

Las botas en marrón caramelo quedan como protagonistas por contraste y este lookazo no pasa desapercibido. El posteo obtuvo 30.046 “me gusta“ y, entre los seguidores que likearon el atuendo, se encuentra nada más ni nada menos que Sara Carbonero, quien manda entre las influencers españolas que aciertan siempre en materia de moda.

¡Atrévete a recrear este gran look de Eva González!