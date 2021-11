María Pedraza y los looks con blazers para salir de noche

María Pedraza es una joven con un futuro prometedor en la actuación, dentro y fuera de España. Pero además, cada vez que aparece en un evento o publica en sus redes nos enloquece con sus looks, perfectos para usar en una fiesta pero con una condición: ¡que el blazer esté presente!

La actriz nos promete grandes looks fiesteros pero siempre llevando su prenda ideal que es el blazer. Y como a nosotras nos encantan esta prenda, elegimos estos atuendos ideales para salir de noche, firmados por María Pedraza.

El blazer negro, nuestro compañero en todas las fiestas. Foto: Instagram.

Para comenzar, debemos referirnos al blazer más versátil, el que siempre podrá salvarnos cualquier look: el de color negro. María Pedraza lo lleva de forma sastre y bien largo de un material como el terciopelo junto con unos shorts negros de tiro alto. La actriz nos enseña el poder usar un blazer negro sin nada debajo y lucir espléndidas.

Por supuesto que en estos casos en donde vas a usar el blazer solo, deberás enfocarte mucho más en tu maquillaje, peinado y accesorios.

Los accesorios pueden ser pocos pero que digan algo, que acompañen y que se conviertan en protagonistas de la fiesta, como la gargantilla de diamantes de Bulgari que lleva María Pedraza. Trata de que el makeup se centre en tus ojos o boca y deja que tu cabello luzca natural con tintes salvajes.

María Pedraza nos enseña a jugar con distintos colores en un mismo look. Foto: Instagram.

Otra manera de llevar un blazer es con un bralette. ¿Cómo combinarlo? Pues tomemos como ejemplo a María Pedraza que combinó tres colores distintos con tres prendas diferentes. Ella optó por un blazer fucsia de escote V profundo que dejaba ver su bralette color borgoña y unos shorts negros.

¿Te preguntas por qué lucen tan bien esos tres colores distintos? Para empezar diremos que el negro funciona como un color neutro, es decir que combina con todos los colores (al igual que el blanco o el beige). Pero además, tanto el fucsia como el borgoña son colores complementarios en el círculo cromático por eso lucen tan bien juntos al igual que si combinas verde y turmalina o amarillo y naranja.

¿Quieres lucir sensual? ¡Sigue los pasos para lograr este atuendo! Foto: Instagram.

Para las más jugadas y que verdaderamente quieren impactar en una fiesta, solo deben seguir o clonar este look de María Pedraza. La actriz decidió llevar una especie de blazer sin mangas ni solapas, sino estilo corset en color negro combinado con unos pantalones negros y un pequeño bolso.

Si tienes muchas lolas, no te recomendamos este estilo de blazer ya que estarás muy incómoda. Pero si no tienes tantos pechos, entonces podrás jugar un poco más con este blazer. En vez del pantalón, también puedes usar una falda lápiz o unos shorts para que se luzcan tus piernas. Look ideal para una fiesta de gala o más importante.

María Pedraza nos enamora con todos sus atuendos con blazers para asistir a cualquier fiesta.