Juliana Awada inspira para llevar el chaleco más versátil de todos

Juliana Awada tiene uno de los estilos más codiciados de nuestro país gracias a que reúne todos los tintes de la moda, desde prendas clásicas combinadas con modernas hasta piezas extra minimalistas que nos encantan a todas. Hoy les mostramos que el chaleco puffer será tendencia gracias a la empresaria y a otras influencers que ya lo llevan, ideal para estos días que por la tarde y bien temprano en la mañana el clima es más fresco.

Si no tienes un abrigo puffer, seguro tendrás un chaleco puffer en algún lugar de tu armario. Son abrigados y súper cómodos, lo que nos da una pista de cómo debemos usarlos: con jeans o conjuntos deportivos, las prendas más versátiles. Primero veamos el look de Juliana Awada y luego les mostramos otros ejemplos para que sepan cómo llevar estos chalecos.

Juliana Awada nos propone el chaleco puffer para este invierno. Foto: Instagram.

Juliana Awada eligió un chaleco puffer en color verde militar junto con unos jeans pitillo azules , una camisa de denim y un sombrero de ala ancha negro.

Este es un look ideal para las medias estaciones, cuando no está tan frío como para usar sweater ni tampoco hace demasiado calor como para llevar solo una camiseta. ¿Lo mejor? Puedes combinarlo con tus zapatillas favoritas, ya sean blancas o negras, o con sandalias bajas.

El chaleco puffer es muy versátil y podemos usarlo con lo más deportivo o lo más elegante. Foto: Pinterest.

Otra manera de usarlo para un momento más deportivo, por ejemplo cuando vas al gimnasio, es llevarlo con un conjunto sport de shorts o leggings, camiseta o top y zapatillas.

El chaleco puffer también puede usarse arriba de un tracksuit, es decir de un traje deportivo con sudadera y joggers, dependiendo del clima.

Este es un look ideal para las que no se desprenden del traje sastre. Foto: Pinterest.

¿Ya ves? Esta prenda es tan versátil, que ¡hasta se adapta a looks más elegantes! El traje sastre que elijas puede ir con un chaleco puffer. La influencer eligió un traje chaqueta-pantalón a cuadros en color lavanda junto con un sweater negro de cuello alto y un clutch.

Si no te gusta o no te convence el chaleco puffer sobre un traje, puedes simplemente elegir unos jeans, un sweater, botas o zapatillas y un bolso que acompañe todo el look. Así tendrás un estilismo perfecto para ir a la oficina abrigada y chic.

El chaleco puffer se convertirá en nuestro aliado. Tu, al igual que Juliana Awada, puedes sumarte a esta tendencia y sin dudas la amarás.