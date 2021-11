Jennifer López muestra cómo llevar el look neón

La prendas neón son una tendencia que se viene imponiendo con fuerza en estas últimas temporadas y sigue más vigente que nunca en el podio de las fashionistas. Para muchas mujeres mayores de 50 puede parecerles una alternativa que les parece lejana, o para más teens. Pero una vez más Jennifer López demuestra que con actitud no hay estilo ni prenda imposible.

La diosa latina latina, a los 52 años nos inspira con alternativas distintas para sumar el neón a nuestros looks. ¡Atrévete a brillar y vibrar con un look fluorescente!

Total look flúor

Esta opción es para quienes quieren llegar a un lugar y que todos se den vuelta para verlas. En esta propuesta Jennifer López demuestra que "más es más". Y lleva un look completo en color lima neón, con transparencias y hombreras. Como si fuera poco, también le sumó unas sandalias de super taco del mismo tono.

Jennifer López en un total look neón de Balmain. Foto: Instagram.

Por supuesto que también se pueden usar por separado. La parte de arriba queda genial con un jean, y el pantalón neón va perfecto con una remera lisa negra, o una musculosa.

En los casos en que se decide apostar al total look flúor es importante que tanto el maquillaje como el peinado, sean tranquilos, ya que el protagonismo se lo lleva el impactante color.

Amarillo con recortes

Este super vestido de Roberto Cavalli lo tiene todo. El color amarillo intenso, los recortes, las tiras de cuero y tachas que le suman un toque rebelde y rockero, la minimalfa y un hombro descubierto.

Este vestido con recortes de Roberto Cavalli es una bomba. Foto: Instagram.

Este tipo de looks pueden servirte de inspiración y tomar alguno de los elementos para sumarlos a algún look especial. No quedan dudas de que los colores fuerte, neón, llenan de vitalidad y personalidad a tus outfits. Te ayudan a decir “aquí estoy”.

Jumpsuit naranja neón

Esta tendencia garantiza una explosión visual, con colores vibrantes con tonos fluorescentes entre los que destacan el naranja, el verde lima, el fucsia y el amarillo neón.

El jumpsuit más el neón forman una dupla muy canchera y juvenil.

Este jumpsuit color naranja, que también combina con las sandalias, le permite a Jennifer López construir un look llamativo y con mucho glamour. Al usarlo ligeramente abierto deja lucir el escote y le suma un toque sensual.

Eligió llevarlo con un rodete informal con mecha que caen delante de la cara y unas argollas bien grandes. Estos dos detalles le aportan un toque juvenil a la propuesta.

Vestido de tejido de punto technicolor

En este tejido de punto con recortes de David Koma también es protagonista el color. Los tonos neón permiten crear estilismos cálidos, llamativos, alegres y frescos.

Este modelo de David Koma en lima neón es super sensual. Foto: Instagram.

Por supuesto que el diseñador, que se destaca por lucir las siluetas femeninas, no sólo juega con el neón en este look. El escote y la abertura en forma de gota que tiene en la zona del abdomen lo hacen super sensual y juvenil. Le da un toque atrevido y descontracturado a la propuesta. Perfecto para una salida casual o una cena con amigos.