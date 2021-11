Looks con animal print ideales para mujeres mayores de 60 años

El animal print es uno de los pocos estampados que se ha instalado en nuestro guardarropas casi como un básico. Hoy, vemos las claves para usarlo si eres mayor de 60 años y no te animas a lucirlo.

La influencer italiana mayor de 60 años, Flavia Ghirardi, nos enseña tres looks ideales para usar animal print a todas horas y vernos mega chic, de pies a cabeza.

Blazer

Flavia Ghirardi nos enseña que el animal print queda espectacular en un blazer. Foto: Instagram.

El blazer en animal print es una de las prendas más versátiles para mujeres mayores de 60 años. Haz como Flavia Ghirardi y prueba darle un toque rockero con una blusa de escote V negra, unas leggings negras brillantes y unas zapatillas. También puedes jugar con un look en blanco o marrón total.

Leggings

Dale un toque rockero a tus prendas de animal print. Foto: Instagram.

Las mujeres mayores de 60 años pueden animarse a usar leggings de animal print. Una clave que puedes implementar es llevar prendas básicas y en colores neutros como el negro para no agregar más piezas que pueden distraer a la vista. Flavia Ghirardi dice que apuestes por una camiseta negra y una chaqueta de cuero en el mismo color.

Botas

El calzado también puede ser en animal print. Foto: Instagram.

Un calzado de animal print realzará cualquier look sencillo que elijas. Y no solo hablamos de botas sino también pueden ser zapatillas o hasta tacones. La influencer eligió un look bastante otoñal con unos jeans pitillo, un sweater marrón y unos botines de animal print. Añádele un bolso en algún color oscuro como negro o marrón.

Flavia Ghirardi nos incentiva a que todas las mujeres mayores de 60 años usemos animal print en distintas prendas o complementos.