La falda de Yalitza Aparicio ideal para resaltar curvas y lucir estilizada

Yalitza Aparicio, la actriz de Roma, se volvió rápidamente un ícono a causa del éxito del film. El ámbito de la moda capturó pronto su magnetismo, belleza y personalidad. Y por eso, marcas como Prada la eligieron para modelar y representar la firma.

La actriz mexicana compartió así en Instagram -donde ostenta 2.2 millones de seguidores- una imagen de la campaña de esa firma italiana.

El look llamó la atención por lo andrógino, las superposiciones propuestas y la gama de colores en tonalidades amarillas combinadas con negro. La trama de dibujos geométricos formados por finas líneas de las leggins fueron muy halagados por sus seguidores, así como también que las usara por debajo de una falda midi cruzada y con el detalle del botón.

Veamos algunos detalles de este look:

Yalitza Aparicio remarca la cintura de una manera tan original como estilosa: leggins + pollera

La falda de Yalitza Aparicio estiliza y marca la cintura. Fuente. Instagram @yalitzapariciomtz.

Si Prada lo dice, es por ahí. Por eso, Yalitza Aparicio no dudó con la propuesta y lució con orgullo este look con reminiscencias a los 90´s. En el posteo que hizo desde su cuenta oficial la imagen está acompañada del hashtag SS22: se trata de la colección de primavera 2022 de la marca italiana.

La estilosa blusa de cuello alta es manga larga y en tono amarillo. El estampado es idéntico al de las leggins y la cintura la marca la silueta cruzada de la falda midi en color negro.

Lo que hace de este estilo de Yalitza Aparicio un atuendo perfecto es, además de la canchera superposición de prendas inferiores, su bolso Signaux de napa acolchada en turquesa y la forma en la que se arregló el cabello.

Las cuentas entrelazadas en las trenzas le suman un toque indígena al estilo que se juega a combinar el lujo del bolso en color vibrante y los mocasines de plataformas para conformar un look tan ecléctico como atractivo, rupturista y sentador.

Los elementos claves del look de Yalitza Aparicio. Fuente. Prada

Estilo Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio ya fue portada de grandes revistas de moda como Elle y Vogue y es disputada como modelo por las firmas internacionales de lujo más exclusivas del ámbito de la moda.

La esencia tan especial que le imprime la actriz a cada prenda que modela es lo que tanto atrae. Orgullosa de su origen indígena, segura de sí misma y de su talento, representa la fuerza de la mujer que se expresa sin tapujos, es capaz de mezclar estilos, usar a su favor lo que le parece y mejor le sienta e inspirar a las demás.

Eso sí, se trata de un atuendo poco accesible: según la página web de la marca los elementos del look cuestan cerca de 2.800 dólares, que equivalen a más de 56.000 pesos mexicanos.

No obstante ¡a no desesperar! La composición nos queda como inspiración para crear, a partir de lo que cada una tiene en su guardarropas, looks llenos de superposiciones y fusiones eclécticas al mejor estilo Yalitza Aparicio.

¡A crear!