Ariana Grande usa prendas extra grandes y logra verse estilizada: ¿cómo lo hace?

Ariana Grande es una de las cantantes más talentosas de su generación, además ha impuesto su propio estilo alrededor del mundo. Aunque tenga una baja estatura, siempre logra lucir estilizada. En esta nota, te mostramos cómo hace para lucir una prenda XXL, con recomendaciones ideales para las más bajitas.

Seguramente has visto esas sudaderas deportivas extra holgadas y grandes que se venden en todas las tiendas durante estas últimas temporadas. Muchas veces te has preguntado si ese tipo de pieza iría bien con tu cuerpo petite y hoy te decimos que sí. Sólo debes usarlas como las lleva Ariana Grande.

¡Apuesta a las grandes y holgadas sudaderas como Ariana Grande! Foto: Vogue.

Su gran consejo para usar estas sudaderas XXL sin verte más bajita de lo que eres es añadir unas botas extra largas con tacón fino o cuadrado. Pero ¿este calzado no quitan altura? No, si la llevas con este estilo de sudadera-vestido que no es ajustada ni marcan mucho la silueta.

Los conjuntos monocromáticos son imprescindibles si no quieres perder altura. Foto: Ideas Consejos

Ariana Grande juega con lo monocromático que es también una de las armas infalibles para verte más alta, incluso con estas sudaderas. En este look lleva un buzo blanco extra largo junto con unas botas super largas en blanco, también. En este estilismo ella juega con los grises, tanto en su sudadera como en sus botas, y acierta para lucir más estilizada.

Ariana Grande inmortaliza las sudaderas con botas extra largas. Foto: Vogue.

Otro de los consejos es que con este estilismo no lleves grandes bolsos, cadenas o pendientes porque achicarán tu cuello y perderás altura. Lo mejor es que apueste por las mini bags, como las que lleva Ariana Grande, o riñoneras para darle un estilo más urbano al look y que además no acapare gran parte de tu cuerpo.

Ariana Grande anima a las chicas petite a usar prendas largas y holgadas pero con una condición: llevar estas espectaculares botas.