Las sandalias de Thalía ideales para afinar piernas y resaltar curvas

Con la reina del glamour como ejemplo, todo es posible ¿Te imaginas llevando unas sandalias de peluche y en forma de conejito? Bien, así son las sandalias de Thalía que dan la sensación de afinar las piernas y resaltar las curvas.

Si hay originalidad, ¡ahí está Thalía! Tranquilamente podría llevar 'Originalidad' como segundo nombre y eso es algo que la destaca tanto en su música como en sus proyectos. Entonces no podía ser de otra manera, que hasta incluso lo hace en su ropa.

Thalía, una amante de las sandalias de stiletto para lucir sus piernas y curvas. Fuente: Mundo Hispánico

Las sandalias de Thalía que afinan tus piernas

Thalía dejó a todos boquiabiertos, pero una vez más, fiel a su estilo, la mexicana se convirtió en toda una musa griega e impactó con un calzado que llamó la atención de más de uno de sus seguidores: Unas sandalias rosas de peluche y, como frutilla del postre, con forma de conejito.

Thalía en su enorme jardín con sandalias de peluche". Fuente: Hola! México

La cantante con sus 50 años disfrutó en su enorme jardín de un excelente clima primaveral. Inspirándose claramente en adoptar un atuendo de lo más fresco y femenino para estar acorde al momento de relax.

Las sandalias de Thalía y el resto de su outfit

Como es su costumbre, Thalía está en todos los detalles. No fueron solo las sandalias las que sobresalieron. Que por cierto, no dejó dudas que son ideales para afinar piernas y resaltar curvas si eso es lo que se está buscando en un look.

La cantante decidió complementar esas sandalias con un vestido rosa en una inspiración griega evidente por su drapeado, como así también por el escote en V con detalles en los hombros.

Los pompones – sin dudas- fueron un motivo más que destacaron su originalidad. Se la vio radiante y reluciendo, como siempre, en las fotos que compartió en su Instagram. Thalía una vez más nos demuestra cómo se pueden llevar unas sandalias con tanto glamour.

Thalía haciendo movimientos con su vestido y luciendo sus piernas/sandalias. Fuente: Hola! México.

Por lo que puede apreciarse, se dejó llevar por el momento y disfrutó presumiendo cada detalle de su vestido para que se vean sus piernas. Vale destacar que en el video que publicó comentó: "Gracias por amar" y reflejó lo que es su personalidad siempre positiva y alegre.

Los millones de fans no dudaron en halagar su atuendo, que además de original y creativo, es perfecto para su “eterna juventud”. Te animarías a lucir unas sandalias como las de Thalía para afinar tus piernas y resaltar tus curvas? Podrías combinarlas con un vestido como lo hizo la propia cantante o dejar volar tu imaginación. Cuéntanos