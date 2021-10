Cómo llevar el look de oficina perfecto por Olivia Palermo

Olivia Palermo es una de las influencers españolas más importantes del mundo de la moda. Todas las marcas la quieren para que promocione sus prendas y ella misma tiene su propia línea de maquillaje. Olivia nos muestra que vestir para ir a la oficina no debería ser nada difícil, si tienes estas prendas.

Muchas veces nos preguntamos qué podemos ponernos para la oficina, cansadas de usar lo mismo. Olivia Palermo nos ofrece una gran fuente de inspiración, muy sencilla, combinando prendas básicas que todas tenemos en el armario.

Militar-safari

El estilo militar-safari puede ser perfecto para ir a la oficina. Foto: Instagram

Este estilo es muy buscado. Queda muy bien para pisar la oficina, ya que luce elegante pero casual al mismo tiempo. Olivia Palermo la eligió en beige y tiñó todo su outfit de esta tonalidad, desde pantalones estilo cargo hasta una camisola larga abierta en el medio, que le da esa apariencia de safari pero sin perder la elegancia citadina.

Camisero

El vestido camisero es un must-have para todos los días. Foto: Instagram

El vestido camisero es el look que puede salvarnos siempre. No nos cansaremos de decirlo. En esta ocasión, Olivia Palermo lo lleva de largo midi y en color celeste y con estampa a cuadros casi invisibles. Si le añadimos unos stilettos, como los de la influencer, en blanco u otro color neutro, tendremos un look espectacular para salir de la oficina e ir directo a un after-office.

Clásico

Las más clásicas también tienen su look firmado por Olivia. Foto: Instagram

Olivia Palermo junta todos los básicos imprescindibles en este look: un jean pitillo celeste, un sweater de cuello cerrado blanco con algunas piedras para darle un toque distintivo y un tapado en color pastel, rosa en este caso. Puedes variar los colores pero estas prendas juntas jamás fallarán.

Olivia Palermo, fashionista indiscutible, nos enseñó tres looks increíbles para asistir a la oficina y dejar a todos boquiabiertas.