Estos son los zapatos ideales para usar todos los días con tus jeans

Los zapatos son fundamentales en nuestro look. Y estos que te mostramos hoy además de ser súper estilosos y versátiles, tienen el beneficio de que puedes usarlos en cualquier época del año sin sufrir frío o calor. ¿Adivinas cuáles son?

Los zuecos son parte de los calzados tendencia 2022 más importantes en materia de zapatos junto a las plataformas XXL y las sandalias tanga. Son cómodos, versátiles y van perfectos con jeans, como en estos tres looks que te mostraremos para que sean tu inspiración.

Los zuecos son la mejor compañía de tus jeans. ¡Úsalos! Foto: Cosmopolitan.

Puedes usar tus zuecos negros con este tipo de jeans rotos y rectos, como lo hace la influencer. Ella le da un estilo más bien urbano a su look con un sweater gris, un tapado nude y una gorra negra, otro gran complemento tendencia 2022 que no puede faltarte en tus looks de todos los días. Si reemplazas el tapado por una chaqueta de cuero, lograrás el mismo estilo.

Los zuecos pueden ser extra altos o bajos. Tú eliges cuál va mejor con tus jeans. Foto: Collage Vintage.

Hay zuecos bajos y algunos extra altos, como los que lleva en esta ocasión Leandra Medine. La influencer optó por un look súper casual y chill que puedes llevar con zapatillas estilo Converse y lo convirtió en un poco más formal con unos zuecos extra altos en camel, que van perfectos con sus jeans rectos y su blusa de escote profundo en V.

Los pitillo son lo más funcional para usar con zuecos. Foto: Elle.

Cualquier tipo de jeans lucen ideales con los zuecos, pero los pitillo aún más, Mira como esta modelo convirtió un look súper informal en un atuendo híper novedoso, sólo con su camiseta de estampa y zuecos marrones. Añádele un blazer y estarás lista para la oficina.