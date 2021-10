Te enseñamos los tres looks más cancheros para esta primavera

Las chicas de Otra Vuelta nos enseñan tres looks que sí o sí necesitarás esta primavera para ir a la oficina, salir con amigas o asistir a un evento. Son atuendos casuales y mega versátiles, que te servirán para distintas ocasiones y con los que sin dudas no pasarás desapercibida.

Bernardita Vaia es una de las influencers mendocinas más top. Ella visitó el showroom de Otra Vuelta y quedó impactada por la cantidad de prendas cancheras y de calidad de la feria. La influencer posó con algunos looks que tú podrás tener en tu casa si visitas la web https://www.otravueltaferia.com/ o consultás al Whatsapp 2614689917.

Los vestidos de denim serán furor esta primavera. Foto: Bernardita Vaia.

Aquí vemos a Bernardita con un vestido corto camisero de denim. Esta es un must have de la temporada, tanto para este año como para el próximo. Ideal para la primavera por su frescura y originalidad. Lo bueno es que puedes combinarla con botas cortas, sandalias, plataformas y zapatillas, y así armar diferentes looks para distintas ocasiones.

La chaqueta bomber y los pantalones blancos hacen una dupla muy primaveral. Foto: Bernardita Vaia.

Bernardita quedó enamorada de una chaqueta de cuero camel estilo bomber, una de las tendencias 2022. La influencer decidió combinarla de un modo más primaveral con unos jeans blanco pitillo y unas botas negras brillantes que resaltan cualquier look.

Estas botas son lo más. Puedes usarlas con jeans, faldas y vestidos. Foto: Bernardita Vaia.

Los jeans y los tops serán un outfit que puedes llevar con cualquier chaqueta. Foto: Bernardita Vaia.

Por último, Bernardita y Otra Vuelta te presentan un look perfecto de primavera, que puedes acompañar con una chaqueta de cuero o un blazer, dependiendo el momento del día en que lo uses.

La influencer lleva unos jeans celestes junto con un top negro con semitransparencias, un clutch negro con tachas y las mismas botas brillantes que el anterior look. Lucirás súper canchera y chic.

Estos son los tres looks cancheros y perfectos para la primavera de la mano de las chicas de Otra Vuelta. Si estás en Mendoza, puedes visitarlas en calle Arístides Villanueva 444 de Ciudad de Mendoza. O para el resto de las país ingresando a su página web www.otravueltaferia.com

¡Gracias a @bernivaia por las fotos!