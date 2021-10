HoYeon Jung, de El juego del calamar, tiene el blazer perfecto para marcar la silueta

El juego del calamar o Squid game es el nuevo boom de Netflix y con ella, la actriz surcoreana de 27 años HoYeon Jung. Hoy, nos inspiramos en ella para usar una prenda que debe ser un básico de tu guardarropas: el blazer blanco.

Ya embajadora de Louis Vuitton y nombrada por la publicación de moda Vogue como la próxima top model de Corea, HoYeon Jung no para de sumar seguidores en sus cuentas oficiales en redes sociales y de crecer interés para los medios internacionales y el público en general.

La actriz y modelo interpreta a Kang Sae-byeok en El juego del calamar, una jovencita desertora: mencionada como 067 en el perverso juego en donde debe ganar dinero para poder volver a reunir a toda su familia.

Nacida en los suburbios de Seúl, HoYeon Jung comenzó su carrera como modelo y no como actriz. A los 16 años debutó en la Semana de la Moda de Corea y su fama explotó.



Con Next Top Model Corea, el reality que abultó aún más su popularidad, hizo su giro internacional definitivo en el 2013 y demostró ser toda una it girl. Con un encanto particular, un repaso por su feed muestra por qué las marcas de lujo se pelean por tenerla como imagen.

HoYeon-Jung, impecable en su blazer oversize blanco. Fuente. Instagram @louisvuitton

Blazer blanco y cómo lo lleva HoYeon Jung

Gran talento y personalidad, frescura y una figura privilegiada junto con un rostro único. HoYeon Jung lo tiene todo para lucir las últimas tendencias, romper con el molde de lo visto en pasarelas y descollar en las portadas de revistas como Vogue o Bazaar, como ya protagonizó.

Pero si una prenda podemos marcar como icónica para esta nueva joven estrella es el blazer blanco.

Recientemente la firma francesa Louis Vuitton lo confirmó cuando lanzó la noticia de que la actriz sería la embajadora internacional de la marca para todo el mundo en 2022.

Un peculiar modelo de blazer blanco con mangas acampanadas, hombreras estilo capa y líneas doradas como detalles de terminación anunciaron el debut de HoYeon Jung como top model de la maisón.

Sin embargo ya la habíamos visto anteriormente con blazer blanco en otras ocasiones. Fresco y versátil, esta prenda es un clásico para la temporada de verano y primavera.

¡Veamos cómo lucirlo según HoYeon Jung!

Combinado con lencería, el blazer blanco de la modelo surcoreana es un clásico para imitar. Fuente. Pinterest @Pinimg

Su favorito es en clave oversize. Algo ideal para figuras espigadas como en su caso. Es una pieza capaz de resistir el paso del tiempo por ser, entre los clásicos, super combinable.

En distintos materiales que sumen con su textura al estilo puede ser ideal también para llevar en invierno, como lo hace HoYeon-Jung con su blazer oversize blanco en corderoy.

Otros materiales pueden ser lino, pana, lanilla, o cualquiera que agregue con su trama algún efecto que pueda destacarse como protagonista de un look.

La modelo sabe que esta prenda puede ser todo terreno y usarse con lencería por debajo, accesorios en dorado o atenuarlo con otras prendas más neutras y zapatos chatos para usarlo de día.

Habrá que seguir de cerca los pasos de la estilosa actriz surcoreana para ver qué otra tendencia trae y cómo sigue su meteórica carrera.

¿Conocías a la prometedora HoYeon Jung y su faceta de modelo?