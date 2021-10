Eva Longoria muestra cuáles son los pantalones para lucir más alta

Eva Longoria es una de las mujeres latinas de Hollywood al igual que Sofía Vergara que exuda sensualidad adonde vaya. Ella es una gran fanática de los pantalones blancos y hoy te mostramos cuáles son sus preferidos y los que más favorecen a las mujeres con baja estatura o a aquellas que quieran lucir más altas.

La actriz se decanta por los pantalones blancos cada vez que puede y los lleva de una manera increíble y que estiliza muchísimo a cualquier mujer de baja estatura que quiera lucir más alta. Aquí te mostramos los dos tipos de pantalones que te vendrán como anillo al dedo.

Jeans pitillo

Los jeans pitillo blanco son geniales para usar todos los días. Foto: Mucho Viento

Los jeans pitillo son de esos jeans clásicos que seguro tienes en el armario y siempre sirven, sin importar la estación del año. A Eva Longoria le encanta usarlos todo el tiempo y en todos sus paseos matutinos. Sus pantalones blancos van por lo general acompañados con camisas de todos los colores pero principalmente en neutros.

Los pantalones blancos serán tus aliados si quieres lucir más alta. Foto: Elle.

Otra de las maneras para usar pantalones blancos y lucir más alta es decantarse por stilettos o zapatos que no sean tan altos pero sí en punta para que tus piernas luzcan más largas.

Pantalones oxford

Para una ocasión más importante, decántate por pantalones oxford en blanco. Foto: Vogue

Para aquellas que les encanta decantarse por otra cosa que no sean jeans, les mostramos esta opción que lleva Eva Longoria para una fiesta u ocasión importante. Eva se lució unos pantalones blancos oxford de tiro alto- aunque no se vea- junto con un blazer largo con un escote profundo en V. No solo te ayudará el pantalón con esta forma para verte más alta, sino también el blazer con ese escote en punta que estiliza tu cuello y lo hace ver más largo.

Eva Longoria apuesta por los pantalones blancos adonde vaya. ¿Qué estás esperando para usarlos?