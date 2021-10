Eiza González muestra cómo usar una de las tendencias 2022

Principalmente, el bralette es un tipo de corpiño que puede ser de encaje o tela suave y delicada como el algodón o microfibra elástica. Es una nueva tendencia que podría hacer olvidar la incomodidad. Eiza González nos inspira y en esta nota te contamos todo cómo usarlos.

El bralette también llamado corpiño, se caracteriza por su suavidad ya que no tiene nada más que la tela de la que está hecho. Gina Ortega es la Stylist y autora del blog “High On Fashion” y los describe a los bralette como una prenda que llegó para quedarse y deberías ir sumando a tu closet por su versión diferente del brassiere.

Es “un detalle más en tu outfit” y asegura que esta prenda se pensó para ser mostrada, a diferencia del clásicos brassieres.

Esto quiere decir que al usar bralette no importa que se vean las tiras, que se asome un poco de su encaje en un escote o que se vea debajo de una remera holgada y que lo deje entrever. Precisamente ese es el objetivo del bralette ya que es una prenda sexy y muy femenina, así textual lo dijo Gina para una entrevista con Milenio.



Celebridades como Eiza González eligen esta prenda para combinar con blazers en distintos outfits.

Bralette: una prenda que llegó para quedarse

A esta altura ya surgen muchas preguntas acerca de esta nueva tendencia que vino para quedarse y una de ellas es si lo pueden usar las mujeres con busto grande. Según Gina no lo recomienda:

“Yo no le recomiendo porque puede llegar a verse vulgar. La gente no está todavía hecha a la idea, es decir no lo ve como una propuesta de moda y podría confundirse con que se ve la ropa interior. Hay que ser muy delicados en cómo llevarla”.

Sin embargo, aclara que para quienes sumarse a esta tendencia tienen que tener en cuenta que los bralettes son prendas que no tiene ningún tipo de soporte y eso podría llegar a ocasionar molestias como dolor de espalda.

Lo importante, según la Stylist y autora del blog “High On Fashion” es conocer el cuerpo de cada una, ver la silueta y ubicar las áreas que favorecen a los atributos para destacarlos.

"FUENTE: Falabella"

“En este tipo de prendas que es complicado, es importante saber la talla de brassiere y jugar con la perspectiva y simetría y así logrará destacar sus mejores atributos y ocultar sus defectos”.

Otra de las grandes dudas que surgen de los bralette es si son similares a los brassiers deportivos. Y no, Gina aclara que los brassiers deportivos fueron diseñados para dar un soporte extra cuando se hace ejercicio o para reducir el movimiento del busto y evitar posibles daños cuando se hacen actividades físicas.

¿Cómo elegir el bralette perfecto?

A diferencia de los brassieres, los bralettes vienen en tallas estandarizadas. Eso quiere decir pequeño, mediano y grande. Por ese detalle, es que se debe conocer bien el ancho de la espalda.

"FUENTE: Wikipedia"

También, recomienda que se preste atención al tamaño del busto, porque quienes tienen pechos grandes tendrán probablemente más problemas de encontrar el adecuado.

Después del asesoramiento de la estilista Gina, se puede asegurar que los bralettes son prendas informales que se pueden usar para ir a un concierto, salir a caminar o ir a comer con amigos.

Como un último consejo de la estilista, dice que si se elige un bralette de encaje, lo mejor es contrarrestarlo con la delicadeza de la tela con una prenda más fuerte.

Ahora sí, ya sabes que el bralette es una prenda que llegó para quedarse y deberías ir sumando a tu closet o... ¿ya los usas?