La botas de agua regresan con más fuerza para ser las protagonistas de tus looks

A muchas mujeres les encanta estar cómodas y utilizar botas de agua, pues son ideales para lograr un look totalmente versátil. Lo cierto es que, durante las últimas semanas se ha visto reflejado en Instagram el uso de este modelo de botas, ya que se han vuelto muy populares en color verde caqui.

Este es un diseño que fue lanzado a principio de la temporada por Zara, este calzado ha tenido un gran éxito y se han convertido en las estrellas de la temporada, además cuenta con una suela track de plataforma, por todas sus cualidades son el objeto de grandes celebridades como es el caso de Sara Carbonero.

Las botas de agua desde que salieron al mercado etiquetas como botas planas engomadas en Zara se agotaron en varias ocasiones, logrando que muchos buscarán otras alternativas en distintas firmas.

Una de las características de las botas de agua es que son elaboradas con materiales reciclados, debido a que este calzado fue todo un boom. Zara ha lanzado una nueva versión que está botas de agua con descuento, que esta al alcance del usuario.

Si aún no tienes tus botas de agua en color verde caqui, puedes encontrarlas en las tiendas Zara, pero no en la sección de mujeres, sino en la sección infantil y están disponibles hasta la talla 39. Así que no esperes más y dale un giro a tu look con estas peculiares botas.