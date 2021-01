Jennifer López impone un nuevo cambio de imagen para billar en este 2021

Durante años Jennifer López ha sido una de las mujeres que más ha impactado en la moda. De hecho, millones de internautas se mantienen muy atentos ante cualquier cambio que la intérprete de “El anillo” realice en su estilo. Sin ir más lejos, esta vez fue su estilista, Chris Appleton, quién compartió este último look de la artista a través de su cuenta en Instagram.

La novia de Alex Rodríguez se ha caracterizado por no tenerle miedo a los cambios y apostar por estilos totalmente activadores y versátiles. Para despedir este inolvidable 2020, Jennifer se despoja de su color tradiciones castaño claro y le da vida a una melena en tonos morados y malvas.

Por su parte el estilista del artista, Chis Appleton escribió, "Unicorn Barbie" para acompañar la postal, donde se refleja el cambio de imagen de Jennifer López.

En la instantánea se puede observar que la diva del Bronx brilló con luz propia, utilizando una melena XXL, con colores perfectamente combinados, que crearon un cambio radiante de fantasía.

Cabe destacar que aunque la cantante, aún no compartió ninguna de estas postales a través de su cuenta oficial de Instagram, se puede deducir qué se trata de un cambio de look temporal que posiblemente se vea reflejado en alguno de sus proyectos musicales.

Jennifer López una vez más demostró que los años no pasan por ella y que con cualquier look luce totalmente bella y radiante. El material compartido por el estilista de la cantante causó sensación a través de las redes sociales y muchos internautas se manifestaron con halagos y comentarios positivos por esta nueva imagen de la ex esposa de Marc Anthony.