¿Ángela Leiva le copió el look a Rosalía?

La ganadora del premio Gardel 2020 al mejor álbum artista tropical por su producción "La Reina" cautiva al público gala a gala con su magnífica voz. Pero hay algo más que también llama positivamente la atención y es su look. Ángela Leiva se está convirtiendo en un ícono.



Dueña del exitoso hit "Amiga traidora", Ángela elige un estilismo rebelde, súper sexy y sin timidez.







Lo que despierta curiosidad es el parecido que tiene con la estrella española Rosalía, quien también es morocha, de cabello largo, muchas curvas y una voz única.







Rosalía también está en el mejor momento de su carrera: no para de lanzar éxitos junto a artistas como Bad Bunny, J Balvin y The Weeknd. Ganadora de muchos premios, también supo ganarse el cariño de su público (sobre todo femenino) por elegir looks "sin tabúes": cómodos, cancheros, sexys y totalmente llamativos. ¿Por qué no animarse?





En tal sentido, Ángela Leiva elige el mismo camino. Cada noche más sexy y desinhibida, elige conjuntos que dejan ver su piel, destacan sus tonalidades naturales de tez y cabello y acompañan sus complementos y maquillaje.



En la interpretación del tema "Another one bites the dust" de Queen junto a su compañero Brian Lanzelotta se la vio rockera, en prendas de cuero y con un short súper corto.

De todas formas, Ángela también juega con un costado más "sweet" e infantil. Suele optar por tonalidades pastel, estilo "pin up" de los años 50, y accesorios retro. Esa "doble identidad de estilos" le permite divertise y construir personajes más aniñados y frescos, para "sacar la perra", como diría Moria Casán, cuando es necesario.





No hay dudas: el de Ángela Leiva es un camino directo al éxito. Y su look, incluso cuando termine el certamen el próximo 15 de enero de 2021, continuará siendo observado hasta que pueda convertirse en un ícono más de la moda. ¿Estamos ante "la Rosalía argentina"?