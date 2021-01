¿Miedo a un cambio de look? Eugenia "La China" Suárez tuvo más de 10 cambios de cabello y aquí te los mostramos

Dueña de una belleza única e inconfundible (tal vez la más floreciente de la Argentina) Eugenia "La China" Suárez sabe que los cambios de look son moneda corriente en su vida. Su mensaje es que el pelo crece, el color se lava y las tendencias cambian. ¡No hay que tener miedo!



La ex "chica Cris Morena", gitana en la tira "Casi Ángeles" y actriz polaca en "Argentina, tierra de amor y venganza" podría dar cátedra de cambios de look. Te invitamos a un recorrido espectacular por todos sus cortes y colores de cabellos para que elijas tu favorito y te animes de una vez.

Súper blonda

La China llevó el pelo rubio mucho tiempo. A veces más platinado, otras más frío y en ocasiones más dorado. Durante un buen tiempo se la criticó por su textura, algo porosa y desprotegida. Pero lo cierto es que los mejores estilistas del país se ocuparon de devolverle el brillo y la luminosidad a una de las cabelleras más observadas.





El platinado más "Susanezco" la acompañó por mucho tiempo, con un look rebelde que dejó apreciar el color verde de sus ojos rasgados (por lo que la apodan "china"). Eso sí: este look requiere de muchísimos cuidados especiales relacionados a la nutrición y protección de la fibra capilar.

Morocha y reflejos

Al volver a su color original en las raíces, La China Suárez se permitió jugar con reflejos y técnicas de desgaste en las puntas. ¿Rubia o morocha? Imposible elegir. Todo enmarca una belleza única y poco común.

Hay que recordar que cuando estuvo embarazada de su primera hija, Rufina (de Nicolás Cabré) llegó a lucir su cabello 100% morocho, con una tintura artificial que llevó su pelo al negro total. Este fue uno de los looks más criticados por haber resultado drástico y poco beneficioso.





¡A jugar con los cortos!

Cuando la China Suárez decidió cortarse el cabello... ¡Empezaron los juegos! Sus mejores looks que marcaron tendencia vinieron de la mano de una cabellera más ágil, despeinada y cómoda. Ideal para temporadas en las que se necesita estar más fresca.

Y un buen día se animó... sumó dos mechas estilo "skunk" a los tramos de pelo superiores frontales muy a los años '70. Muchas revistas de moda la criticaron, pero lo cierto es que ella se animó mucho antes que otras famosas a un look que luego pasaría a convertirse en tendencia y que celebridades del mundo entero adoptaron con posterioridad.

En conclusión...

¡Hay que animarse a todo! Sacarse las ganas de probar tantos looks como posibilidades haya. Como bien dice La China, el pelo crece y el color se lava. Siempre hay una buena oportunidad de cambiar.



Solo se trata de adoptar un estilo con el que una se sienta cómoda y divertida, contando con la posibilidad de cambiar y "dar vuelta el volante". Proteger el cabello es fundamental en todos los looks: usar cremas de nutrición, evitar el exceso de secador y planchita y dejar pasar un buen tiempo entre tintura y tintura.