El color rosa está de moda y Adele nos muestra cómo llevarlo correctamente para lucir radiante

La cantautora de 32 años, Adele, durante los últimos meses se ha convertido en el foco de muchas miradas e infinidades de noticias. Esto, quizás, se debe a su gran cambio de apariencia, ya que perdió más de 65 kilos y hoy en día luce una silueta espectacular. En esta ocasión, sorprendió a todos al utilizar un pantalón culotte en color rosa demostrando así que este color y el diseño de pantalón es tendencia.

Adele ha impactado a todos sus seguidores y ha regresado a la música con más fuerza con temas como "Ey", "Lojalitet", "Casablanca", estos son temas de su último álbum, pero actualmente la cantante británica se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical que promete sorprender a todos y posiblemente se estrenará este próximo febrero.

La intérprete del tema "Someone like you" ha demostrado en cada una de sus presentaciones que le gusta lucir atuendos con mucho estilo para realzar su silueta. Mientras sale a la luz su nuevo disco, Adele acapara todas las miradas el presumir de una forma muy elocuente un outfit en color rosa compuesto por un pantalón culotte, combinado con una camisa blanca y un blazer.

Esta imagen fue publicada en su cuenta oficial en Instagram donde se puede ver tu lado más divertido. Al utilizar una peluca rubia dándole a su look ese toque elocuente, además le aportó elegancia a su estilo con unas zapatillas rosa platinada.





Adele en esta nueva aparición acertó con un estilo impactante y luce totalmente radiante, enamorando así a todos sus seguidores con un outfit muy elegante. Recordemos que no es la primera vez que la cantante apuesta por este modelo de pantalón, ya que otras oportunidades se le ha visto presumir un look totalmente en color negro compuesto por un pantalón culotte.