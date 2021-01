Se filtró el secreto rouge que elige Blanca Suárez: tips para que quede perfecto

Ni labios con ácido hialurónico, ni extrañas cirugías, ni nada: Blanca Suárez cuida sus labios con técnicas naturales y escoge productos que le permiten potenciar su belleza inigualable.



Nuestra "chica del cable" conquistó a Mario Casas y luego a Javier Rey con sus espectaculares dotes artísticos, pero también con su "besable" boca roja; que lució en más de una ocasión en diferentes eventos y producciones fotográficas.

Lo que tal vez no te imaginas es que tienes la posibilidad de robarle el look y lucir los mismos labios perfectos que Blanca Suárez estés donde estés, y vayas donde vayas. Toma nota de los siguientes consejos y no habrá forma de fallar:

Los labios , al igual que el resto de la piel del rostro, deben prepararse previamente para recibir mejor los productos y maquillaje que coloques luego. Por lo tanto, una exfoliación (scrub) suave a base de miel y partículas de azúcar removerá los residuos y dejará la textura lisa para aplicar el labial.

No puedes lograr en un día lo que no fomentas en todo el año: ¿utilizas un bálsamo nutritivo y humectante diariamente? ¿lo llevas en tu cartera? ¿lo consideras en tus compras esenciales para un kit básico de maquillaje?

Las comisuras también importan. El famoso "arco de cupido" y las boquillas laterales de tus labios se resecan y opacan con el paso del tiempo. Cuando apliques tu bálsamo, extiéndelo también a esas zonas.

¿Cuál es el rouge favorito de Blanca Suárez?

Lo reveló en sus redes sociales y, desde entonces, todas quieren tenerlo. Se trata del "Rouge G" de la prestigiosa firma francesa Guerlain. Según explica la marca:



"Hemos combinado el color más intenso y el tratamiento más sedoso en una fórmula exclusiva. Una fórmula infusionada de activos de tratamiento que aporta un color intenso de larga duración y deja los labios resplandecientes y sublimados".

Sospechamos que es el tono 225. Su valor parte de los 22 euros y es un producto que puedes comprar en cualquier tienda de belleza o cadena de perfumería (verifica que la marca esté disponible en tu país).

¿Cómo combinar un rouge colorado "a lo Blanca Suárez"?

Lo bueno de un look como este es que... ¡Les sienta bien a todas! No importa tu color de cabello, tez u ojos: un rouge rojo es una excelente compra y lo usarás en una infinidad de diseños de maquillaje.

Las claves del look que Blanca Suárez repite tanto son:

Piel matte y un blush rosado

Delineado "cat eye" y sombras cálidas en la profundidad de los párpados

Cejas definidas y mucha máscara de pestañas para aportar volumen.

¿Te animas a probarlo?