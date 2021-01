¿Quieres quitarle algunos años a tu apariencia? Tamara Falcó lo demuestra con un peinado fácil y práctico

La socialité y aristócrata española, Tamara Falcó, es una de las españolas más famosas se ha encargado de especializarse en el área de la moda, es considerada una verdadera fashionista. Pues en cada una de sus apariciones en público suele deslumbrar con outfits totalmente cautivadores y versátiles, recientemente se esmeró en presumir un peinado muy fácil, perfecto para quitar unos años en segundos.

Tamara y muchas mujeres más al llegar a los 30 buscan como principal objetivo el resaltar su belleza y lucir un aspecto totalmente rejuvenecido. Pues una de las mejores elecciones es jugar con melena y realizar distintos cortes de cabello que a la vez te favorezca y pueda quitarte unos años de encima.

En esta ocasión la socialité no se complicó mucho la vida, y opto por un peinado muy fácil y versátil, el mismo es ideal para pelo liso y resalta por tener una raya en medio. Pues este look se ha visto reflejado a través de la red social de la camarita donde Tamara luce un look capilar muy práctico.

Este peinado está inspirado en el corte bob, el cual le da un aspecto fresco y juvenil a tu apariencia y en cuestión de segundos puede restarte unos años. Recuerda que debe ser con honda para una ocasión especiales para el mediodía o para ir a la oficina puedes llevarlo totalmente liso con raya en medio.

Una de las características que ha logrado que este peinado sea el boom entre las celebridades, es que puede favorecer a los 20, pero también a los 50. Su objetivo siempre será darte un aspecto más fresco y juvenil a tu look, así que si tu idea es rejuvenecer tu aspecto, esta es una de las mejores opciones, además es rápida y sencilla.