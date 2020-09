Este es el blazer que deberías tener en tu guardarropa

Amamos los blazers eso no se discute. las blazers son el básico de fondo de armario, sin el que no querrás vivir porque viste con muy poco esfuerzo, es capaz de dar un giro a cualquier look y, además, combina con absolutamente todo.

La estrella, es el clásico y atemporal blazer oversize color camel. Es super elegante y femenino. Combina con prendas en todos los colores: blanco, negro y denim son nuestros preferidos. Si buscas un look más estiloso, úsalo con prendas en distintos tonos de beiges y colores tierra para lograr un look monocromo.

¡Te dejamos outfits para que te inspires!