¡Adiós lujo! Estas son las nuevas zapatillas que fabrica Louis Vuitton

View this post on Instagram

WHERE DO I START? I DESIGNED MY FIRST PRO SHOE FOR LOUIS VUITTON AND SHOT A SKATE ADVERT FOR THRASHER ud83eudd2fNBD... VIRALu2757ufe0fu2757ufe0fu2757ufe0fu2757ufe0fu2757ufe0fu2757ufe0fTHIS IS ONLY THE BEGINNING... MAJOR SHOUT OUT TO VIRGIL FOR FLIPPING THE MF SWITCH! VIDEO PART DROPPING END OF 2020 ud83cudd99ud83cudd99ud83cudd99 u270aud83cudffdu270aud83cudffdu270aud83cudffd @virgilabloh