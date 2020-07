Así deberías llevar tu pelo este año: como en los `80

Looks con reminiscencia de los 80s, outfits con aires vintage que te transportan a momentos muy Dynastia en los 80s. Pero bueno, ahora hablemos de los hairtrends para este 2020-21.

Siempre teniendo en cuenta un par de detalles en el styling y siempre bien hidratados, los rulos, rizos, ondas vienen a pisar súper fuerte esta temporada y amigate, porque se van a quedar por un tiempo.

Sube el volumen a tus rulos.

Libertad a tu pelo.

La tendencia se funde con los outfit.

Con un aire ochentoso muy actualizado, obvio, amamos trabajar con rulos. ¿Tenés y no te gustan? ¡Dales amor, urgente! Porque son un fuego y levantan cualquier look, no importa la edad, sexo y estilo. Ok, tenés rulos, ondas pero no sabes qué hacer con ellos. Tranqui, acá te pasamos cómo cortarte el pelo para cuidarlos y como peinarlos.

Corto o largo define e hidrata tus rulos.

Resalta tus ondas.

Movimiento y naturalidad.

Luca Salvo, estilista especialista en colormetría y director creativo de Mucho Peluqueria nos da unos tips y de paso nos comparte unos looks fabulosos para que nos inspiremos.

Tips:

-Utilizar shampoo especifico para cabellos con ondas o rulos.

-Luego del lavado recomendamos retirar por completo el exceso de agua, y aplicar una crema de peinado (para rulos) dejando 3 centímetros de la raíz, sin producto.

-Luego procedemos al secado con difusor, tomando el rulo desde abajo hacia arriba sin mover el difusor, dejamos secar una división de cabello previamente seleccionada.

Sin mover el cabello, secamos cada una de las particiones a un 80%

-Dejamos que el cabello se termine de secar, de forma natural.

Proba estos tips, y te aseguro que vas a notar un cambio notorio en tus rulos!

"Para mí lo ideal es cuidar el rulo natural, respetarlo y trabajar en función de ellos, mucha hidratación y sólo les aconsejaría darles un poquito de luz con iluminaciones. Si no tenés rulos naturales muy definidos, hay productos excelentes en el mercado que te ayudan a formarlos y quedan brutales".

Levanta el volumen y crea looks con esta tendencia en pelo.

Ondas hidratadas.

Total print y rulos para este trend alert.

Lo más importante de los peinados de los años 80 era el cabello tenga mucho volumen. Tanto en cabello corto como el cabello largo, cabello rizado o cabello liso, lo importante eran los cardados y la laca para levantarlos y darle mucho más volumen. Colas altas pero el rulo súper presente. sin secador ni plancha.

Puede que tener el pelo rizado u ondulado haya sido para vos una larga historia de cortes de pelo aburridos o directamente desafortunados con la intención de domar volumen seguidos de años y años de planchas y todo tipo de tratamientos para alisar. Ha llegado la hora de liberar tus rizos.

La mega tendencia para este 2020

El pelo con rulos es una tendencia que lleva años dando pasos agigantados y, finalmente, 2020/21 va a ser el año de las chicas y chicos de melenas onduladas e indomables. ¿Te sumás?

Creditos y agradecimientos:

Pelo: Luca Salvo y Sebatián Cam

Makeup: Maria Medina, Grisel Maldonado, Estefanía Aguado Eugster

Dirección creativa: Kevin Barischpolski / Matias Chacoff

Styling: Luca Salvo / Santiago Sibilla

Looks : Basilotta, Salvaje City, Tienda Vestigia, Paloma Rivera, Casa España

Accesorios: Kurt complementos

Gafas: Conga Gafas

Modelos: Booq Agencia

Ph: Mariana Cuervo / Diana Serradilla