Tenía un problema psicológico: Victoria Beckham confesó por qué se vestía ajustada

Cuando era una estrella de la música pop, Victoria Beckham lucia "ajustada y entallada". Tanto, que a veces, parecía quedarse sin respiración. Pero, actualmente se ha convertido por mérito propio en un icono de estilo. Victoria se sumó al look minimal que abanderó la antigua directora creativa de Céline, Phoebe Philo, y comenzó a despedir sus desfiles ataviada con un jersey de cuello cisne, unos pantalones de vestir estilo palazzo y unas Stan Smith blancas. Como únicos complementos, unas gafas de sol perfectas para ir a esquiar a Aspen y el pelo peinado sin estridencias.

De hecho, e 2014, Stefano Gabbana confesó en una entrevista que, para ellos, ella no hacía ropa "como los demás diseñadores".“Sabía que la gente tenía prejuicios. Estuve en un grupo de pop y me casé con un futbolista, y nadie es más consciente de ello que yo misma. Pero nadie fue cruel. Yo era bastante inocente al principio. Ahora pienso, ‘¡Dios, eso requiere mucha astucia!', pero en el momento no lo veía así”, confesó la diseñadora a la revista Elle en 2017.

En estos días, la diseñadora dio una entrevista en The Guardian y habló de sus problemas en el pasado. Posterior a las Spice Girls.

"Era un signo de inseguridad, que yo siempre escogiese prendas muy ajustadas, muy entalladas", dijo.

Por suerte, el paso del tiempo nos permite ver las cosas desde otra perspectiva y Victoria ha ganado en seguridad. "Llevaba muchos vestidos estructurados con encaje y aun tengo algunos, pero ahora mi estilo es de patrones más relajados", reconoció.