Seguro tenés uno: la reina Isabel II lo usa y será un icono de moda

View this post on Instagram

La reina Isabel II monta a caballo en su primera salida . La reina Isabel II, de 94 anu0303os de edad, saliou0301 este fin de semana por primera vez desde el comienzo del confinamiento a montar a caballo en las inmediaciones del castillo de Windsor, seguu0301n unas fotografiu0301as divulgadas este lunes por los medios britau0301nicos. . La soberana fue vista a lomos del poni llamado u0026#34;Balmoral Fernu0026#34; en el terreno que rodea Windsor (a las afueras de Londres), tenida como su residencia favorita. . Es alliu0301 donde la monarca britau0301nica se ha aislado junto con su esposo, el duque de Edimburgo, de 98 anu0303os de edad, y un reducido grupo de empleados durante el confinamiento impuesto por el Ejecutivo a finales de marzo para frenar a propagaciou0301n del coronavirus. . ud83dudcf8: Agencia . #royalfamily #reinaisabelii #uk #news #noticias #britishroyals #royals #royalty