¡Mirá todo lo que podés hacer con un jean viejo!

Primero hay que pensar si el estilo de la prenda nos sigue representando. Si la respuesta es si, hay que pensar por qué no se estuvo usando y hacer algo al respecto. Colocar la prenda más a la vista, armar posibles conjuntos con esa prenda y ver con qué combinarla.

En caso que la respuesta sea no, deberíamos pensar si se puede hacer algo con ese ítem para darle un estilo personal o a la moda.

Para eso, se puede investigar qué es lo que se está utilizando hoy en día, mirar revistas, desfiles, redes sociales, etc. La realidad es que nada pasa de moda, todo se reinventa y vuelve.

Si la prenda gusta y sabés que si le haces algunos cambios la vas a volver a usar, vale la pena, es mejor eso a que quede en el olvido. A veces no hace falta ir a comprar ropa todo el tiempo, con lo que tenemos en nuestros guardarropas es suficiente, solamente hay que usar la imaginación, eso va a hacer que compremos de forma más consciente.

Por el contrario, si la pieza no nos gusta, no es de nuestro estilo y no le encontramos la vuelta para reinventarla, podemos preguntarles a amigos o familiares si la quieren. Tal vez algo que no nos gusta a nosotros a otra persona sí, es una manera de que la ropa siga circulando. También se puede donar, siempre hay alguien que lo necesita más que nosotros. ¿Para qué tener algo colgado en una percha en el fondo del guardarropa habiendo alguien que lo podría estar usando?

Vamos a tomar de ejemplo una prenda de denim, sea cual sea. Todos tenemos alguna de este textil en nuestro ropero, sea un pantalón, una campera o una camisa.

Es un tejido que no pasa de moda, se sigue usando, varía solo el corte, el tiro, a veces el color o tipo de lavado que tiene hecho.

Son prendas básicas que siempre tenemos, pero temporada a temporada algo cambia y, a veces, sentimos que tenemos que ir corriendo a comprar el nuevo modelo.

En vez de hacer eso, pensemos qué podemos hacerles a los pantalones que ya tenemos, para seguir las nuevas tendencias o para renovarlos y hacerlos únicos.

Desgastarlos, usando una piedra pómez, lijas o gillette.

Romperlos cortándolo con tijera y después sacando los hilos con una pinza de depilar.

Hacer un esténcil con una radiografía vieja y usar aerosol o una esponja y pintura para intervenir alguna parte de la prenda.

Si tenemos encaje, podemos apoyarlo sobre la prenda y rociar con lavandina o aerosol y nos quedará el diseño traspasado a la prenda.

Disponer hojas, ramas o cualquier elemento que se les ocurra y rociar. La parte donde está la hoja, por ejemplo, quedará del color original de la prenda y, lo de alrededor, se va a desteñir si usamos lavandina o pintar si utilizamos aerosol, generando un diseño.

Salpicar la prenda usando un pincel con pintura o lavandina.

Si ya tienen una rotura en la prenda y quieren intervenirla, pueden colocar una tela estampada por detrás y bordarla o coserla; se rellenar el agujero con un bordado de hilos, generando un parche.

En caso que sepan de crochet, pueden intervenir los agujeros de sus prendas utilizando esta técnica.

Bordar la boca del bolsillo o alguna parte usando hilos de bordar de distintos colores es otra opción. Pueden ser solo líneas o algún diseño como de flores, por ejemplo.

Si les gusta pintar, pueden colocar cinta de papel alrededor del bolsillo trasero de su pantalón para delimitar el área y utilizar pintura acrílica para intervenirlo.

Bordar perlas, piedras o mostacillas alrededor de la boca del bolsillo o en la botamanga del pantalón.

Cortar el final de la pierna del pantalón en tiritas y luego con un peine destejerlo, se van a generar hilachas como flecos.

Estas ideas las pueden aplicar a cualquier prenda, hoy decidí enfocarme en los pantalones de jean, ya que es una de las prendas más contaminantes en su proceso de elaboración. Por eso creo que es interesante e importante poder reinventarlo para así extender su vida útil y, de esta manera, cuidar el medio ambiente.

Agustina Dos Santos Claro