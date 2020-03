Final de temporada: ¿qué debo comprar?

En el mundo de la moda se vive siempre en contra temporada: como seguramente ya habrán notado, aunque aún estamos verano hace tiempo ya nos están “vendiendo” lo que usaremos el próximo otoño/invierno y liquidando lo de la temporada “pasada”. Pero en estos momentos de bombardeo de liquidación y precios especiales es fundamental no perder algo de vista: las compras guiadas sólo por la emoción del buen precio suele derivar en errores, ya sean de color, diseño, o hasta de un estilo que no es el nuestro. Entonces es fundamental no perder de vista nuestro objetivo: conseguir prendas que necesitamos pero que vayan acorde a nuestro estilo y a lo que nos favorece.