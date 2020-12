Qué estilo deberías llevar durante el 2021 según tu signo del zodíaco: ¿glam, romántica, boho u otros?

Entrando a la era de Acuario comienza un tiempo de cambios trascendentales en la conciencia colectiva de la humanidad, un gran despertar. El mismo nos impulsa a mostrarnos cómo somos. De hecho, vestir es una forma de expresarnos. Es por eso que seleccionamos los mejores estilos que podrías llevar de acuerdo a tu signo del zodíaco.

Toma nota

Aries: spot chic

Las nacidas bajo este signo son mujeres muy aventureras y osadas. Por ende, el estilo que mejor queda con ellas es el depostivo. Llevarán sudaderas, pantalones jogger, bombers y zapatillas.

Tauro: efecto piel

Para las mujeres que tienen los pies sobre la tierra, la mejor opción es el efecto piel o símil cuero. Una chaqueta y una falda o pantalón serían un buen comienzo.

Géminis: boho

Debido a su espíritu étnico,Géminis llevará un look boho inspirado por rincones exóticos.

Cáncer: romántico

Ya que son mujeres hogareñas, sensibles, que priorizan a su familia. Podrán vestir de forma romántica. Tejidos como la gasa o la seda, sus favoritos para este 2021.

Leo: glam

Como ellas son las reinas del zodiaco, deben brillar. Como aman ser el centro de atención, deberían llevar los brillos, apliques o lentejuelas.

Virgo: minimalista

Porque son prolijas y meticulosas, lo mejor será lucir prendas clásicas y muy pulcras. Este 2021, con un dos piezas no te vas a equivocar.

Libra: monocromo

Como tienen un sentido de la estética bastante agudo, utilizarán looks monos, que denoten armonía y sencillez, no hay que combinar nada porque ya llevas el look en una sola pieza.

Escorpio: colorido

Estamos hablando de mujeres poderosas que necesitan un estilismo potente, que llame la atención. Estampados o colores shocking.

Sagitario: arte

Para disfrutar de esa suerte en el 2021, la mejor apuesta es por looks relajados y libres, como ellas. Incluso con un punto arty y una pizca de locura.

Capricornio: clásicas

Para las estructuradas, un look lady impecable, de líneas sencillas y rectas que esté siempre dentro del patrón establecido.

Acuario: femeninas

Un vestido siempre volátil, como ellas, pero sensual que no le falten las transparencias.

Piscis

Como es un signo muy emocional, son empáticas y muy compasivas y, deberán vestir en versión brilli brilli como las reinas de los mares este 2021.