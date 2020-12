El 2020 de Laurita Fernández y un repaso de sus looks más elogiados

Laurita Fernández crece profesionalmente año a año: pasó de ser participante a jurado en Bailando por un Sueño, se convirtió en la protagonista de Sugar, fue pareja de ficción de Tomás Fonzi en la tira "Inconvivencia" y se consagró como conductora televisiva en el Cantando 2020, de la mano de Ángel de Brito.



La flamante novia de Nicolás Cabré, con quien luego de idas y vueltas durante el año compartió las fiestas en familia, se destacó por algo más que su talento y carisma: sus looks. Vestuario, maquillaje y peinado impecables conquistaron la pantalla con una figura esbelta y una sonrisa como pocas.



Te invitamos a recorrer los mejores looks de Laurita Fernández en 2020 para copiar ideas y recordar sus brillantes momentos en redes sociales y televisión.

Primera gala: Laurita Fernández debutando en el Cantando 2020

La primera noche en la que se emitió el programa por Canal 13 toda la audiencia estaba esperando a ver cómo le iría a Laurita Fernández en su rol de conductora debutante y... ¡Qué se pondría!



La bailarina descolló con un vestido rosa de Jorge Rey, zapatos Valdez y joyas de Swarovski. El vestido, muy canchero, era de un solo hombro y tenía bolsillos. El género brillante, peinado semi-recogido y make up natural componían un look perfecto para la primera gala.







Desde entonces, la cosa no paró de mejorar. Pero la tendencia de los "mini-vestidos" ajustados ya venía de antes: para la presentación del programa lució uno color plateado con boca roja.





Noche tras noche, de lunes a viernes, Laurita Fernández mejoró en su look con los vestidos cortos, corsets y pantalones como ítems principales. Es imposible olvidar la noche que lució unos pantalones rojos charolados con un top con tiras en la espalda súper sexy y muy jugado.







También, el espectacular vestido negro de María Gorof de un solo hombro con apliques brillantes al estilo ochentoso. Esta tendencia se repitió como hilo conductor en el vestuario de Laurita Fernández.

Maquillajes de ensueño: la boca roja de Laurita Fernández

Si algo la caracteriza en make up es la boca roja, pulposa, vibrante y en textura matte. Piel de porcelana y maxi pestañas XL son otros puntos clave en el make up look de Laurita Fernández, que suele estar a cargo del equipo de maquillaje de la producción del programa.









En cuanto a sus peinados, es imposible olvidar sus rizos recogidos al mejor estilo Olivia Newton-John con un aire de inspiración de los años 50.





Laurita Fernández: confinamiento fitness y mucho baile

Pero no solo la vimos por la pantalla, sino que también fuimos testigos de su tiempo en casa a través de videos en su cuenta oficial de Instagram, donde la bailarina nos deleitó con algunas coreografías caseras en un cómodo look informal.





Muy tonificada y en su mejor momento, Laurita Fernández no perdió el tiempo en cuarentena: nunca dejó de entrenar, fortalecer sus músculos y mejorar su nivel de danza.





El 2020 de Laurita Fernández: modelaje, eventos y romance

Además de ser la conductora del Cantando 2020 y cuidar su destreza atlética y deportiva, Laurita Fernández se destacó como modelo y participó de campañas publicitarias de distintas marcas. Podemos decir que cada vez es más requerida.





No se puede dejar de lado que fue considerada una de los personajes del año 2020 para la revista Gente y, sin dudas, resultó una de las mejores vestidas con una impactante silueta en vestido blanco: sexy y clásica a la vez.



https://www.instagram.com/p/CGk_iJNFdb0/?utm_source=ig_web_copy_link



Pero... ¿qué es lo más lindo de Laurita Fernández? ¡Verla enamorada! Durante un momento no se sabía si Nicolás Cabré y Laurita iban a reconciliarse pero, finalmente y tras una romántica foto, se confirmó que la pareja está muy feliz y más unida que nunca. ¿Habrá boda en 2021?