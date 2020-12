¡Bienvenido 2021! Los mejores looks total white para atraer positividad en Año Nuevo

“Año Nuevo, vida nueva”, dice el refrán. Y es verdad: la llegada de un Año Nuevo es un momento para renovarnos, para atraer nuevas oportunidades y nuevos aires a nuestras vidas. De la mano de esta idea viene la tradición de recibir el nuevo año vestidos de blanco, ya que esto podría potenciar estos efectos. ¿Lo sabías?

El color blanco (o no-color, ya que desde el punto de vista óptico no tiene matiz ni croma), según la psicología del color, representa bondad, pureza, paz y positividad. Simboliza la hoja en blanco para escribir una nueva historia, por lo que vestir en este tono la noche del 31 de diciembre supone la posibilidad de absorber sus propiedades… Y con semejante 2020, este año sí que vale la pena probar.

Lo cierto es que no sabemos si es realidad, tradición, cábala o tendencia, pero sí sabemos que lo que creemos lo creamos. Por eso, este fin de año elegí looks total white, creé firmemente en sus benéficos y preparate para un 2021 lleno de luz y esperanza. A continuación, te dejamos una selección de looks para que te inspires y empieces 2021 con todo.

¡Feliz Año Nuevo!

Nota: NATACHA CAPELLO

