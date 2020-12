¿Total white en Año Nuevo? Danna Paola nos muestra cómo llevarlo

La emblemática actriz de Élite, la serie española original de Netflix, también tiene toda una carrera en la moda y el mundo beauty. De hecho, debutó como diseñadora de indumentaria lanzando su propia línea de prendas y es embajadora de la marca L'oreal.



Danna Paola es todo un ícono y estuvo en la mira por su hit "No bailes sola" junto a Sebastián Yatra, con quien se la vinculó por un supuesto romance cuando el cantante se separó de la joven argentina Tini Stoessel.

Pero hoy nos enfocaremos en Danna Paola desde otro lugar: sus looks total white para Año Nuevo. En una noche tan especial en la que le decimos "adiós" a un año particular como el 2020, nada mejor que vestir de blanco y lucir un outfit acorde a la ocasión.

El look total white más sexy de Danna Paola

Con tan solo ingresar en su cuenta oficial de Instagram es posible admirar una gran variedad de looks que tienen algo en común: no pasan desapercibidos. Hoy te traemos la mejor selección.



Si tomarás a Danna Paola como referente tu primera lección es que no existe el "menos es más". Por el contrario, la sumatoria de accesorios, apliques y detalles son lo más inspirador de sus conjuntos.



Aquí la vemos con un mini vestido, doble cinturón, escote tipo "corpiño" y cómodas tenis off white. Un outfit que puedes recrear perfectamente para Año Nuevo sintiéndote cómoda y respetando el código.







¿Buscas algo más formal? ¡Perfecto! Este conjunto de sastrería clásica en un género elegante es otra opción ideal para copiar. Danna Paola posó para Elle México luciendo este maravilloso conjunto que "no falla".







Pero sin dudas podemos afirmar que Danna Paola es una visionaria: en la Navidad del año pasado lució un outfit total white compuesto por botas de punta, cinturón metalizado y top de un solo hombro... ¡Todo lo que aún se usa en 2020 y será furor en 2021!





La parte más divertida: los mejores make up looks de Danna Paola.

Pero de nada sirven estos outfits si no se los acompaña por un maquillaje perfecto. Los make up looks de Danna Paola inundan de "likes" las redes sociales porque son divertidos, jugados y muy innovadores.







¡Hay que animarse a todo! Apliques, glitter, sombras cremosas, labiales fuertes y piel satinada. En una noche que abre paso al 2021, ¿qué mejor que hacerlo con mucho "glow"?



Si quieres ir a algo tradicional (como una súper boca roja), añade un poco de brillo a tu delineado estilo "cat eye" como lo hizo Danna en este make up look:





Pero si verdaderamente buscas algo diferente, pega "estrellitas" y maquilla tus cejas para rellenarlas. Añade polvo satinado en tus pómulos y acompaña con labios nude o tostados para no quitar el protagonismo de la mirada.





Para cerrar: dos ideas de peinado "a lo Danna Paola".

¿Te vas tan pronto? Todavía falta el peinado. Y en eso, Danna Paola es experta. Empecemos de mayor a menor. Este peinado fue furor en Instagram por los apliques brillantes de strass que acompañaron las "trencitas" de Danna:





Pero para que cualquier peinado luzca bonito esa noche, es importante nutrir el cabello desde el lavado: utilizar un acondicionador de aguacate, sérum con óleo de argán para puntas y algún spray fijador que aporte brillo natural.



Así, un simple "brushing" con ondas suaves se verá excelente sin necesidad de recargar tu look de Año Nuevo.