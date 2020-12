Selena Gómez impone la botas que reinarán durante esta temporada: ¡súper cómodas!

La cantante de 27 años, Selena Gómez se ha convertido en una de las artistas más influyentes de la moda, durante estas últimas semanas se encuentran en la filmación de la serie "Only Murders in the Building" la cual protagonizará con Steve Martín. Es por este motivo ha sido captada caminando por las calles de Nueva York.

La intérprete del tema "Lose you to love me" ha logrado dar una clase de moda a todos sus fanáticos, al presumir un look off duty, compuesto por un conjunto con efecto Teddy en color blanco, el cual hizo juego con unas botas Ugg en color gris. ¡Sin duda un estilo totalmente sencillo y cautivador!

Este modelo de botas Ugg se han convertido en tendencia, y se ha visto reflejado al ser utilizada por grandes celebridades como, Irina shayk, Jennifer López, Joan Smart y Scarlett Johansson, pero aun así ninguno de estos outfits ha sido tan llamativo como el que ha utilizado Selena Gómez, pues rápidamente ha acaparado miradas y reflectores.

Ese diseño de botas es totalmente cómodo y duradero. Están elaboradas con un material de piel de ovejo, lo que te ayuda a mantener el pies cálidos y le da un toque relajado a tu outfit.

Puedes lograr un look totalmente cómodo y con estilo, si combinas tus botas Ugg con unos leggins o con pantalón, crearas un efecto monocromático entre ambas prendas, puedes darle un toque chic al combinar con una chaqueta larga y una sudadera blanca.