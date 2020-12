El flequillo está de moda y Úrsula Corberó nos muestra cómo cortarlo desde casa

Durante los últimos años Úrsula Corberó ha potenciado su carrera, gracias al protagónico que ha tenido en la serie "La casa de papel" con el personaje de "Tokio" la cual ha sido transmitida por Netflix, debido al éxito que ha tenido la serie y a su talento la española se ha convertido en todo un influencer en las redes sociales, en esta oportunidad Úrsula reveló como realizar el flequillo desde la comodidad de su hogar.

Durante una entrevista en el programa. La Resistencia, Úrsula, confesó que ella misma se corta el cabello, la novia del actor argentino Chino Darín se ha caracterizado por quebrar su pelo con corte ultracool mullet, realizado por ella misma, logrando ser la sensación con su look.

Para nadie es un secreto que mantener el cabello corto y con forma es algo sumamente complicado, y que por lo menos cada dos semanas se debe realizar un retoque para mantener la textura adecuada, es por este motivo que la actriz ha tomado la iniciativa de mantener su cabello ella misma.

La actriz española confesó que lleva años siendo ella misma su estilista y utilizando las tijeras para crear un look totalmente cautivador, señaló, "Me cortó yo sola desde hace bastante tiempo, incluso en el rodaje. Cuando veo que tengo pelo del flequillo y que se me vienen a la cara y me tapan las cejas, me agobio".

El secreto de Úrsula para lograr un flequillo perfecto y que no se note los trasquilones, consiste en nunca cortar el flequillo en forma recta, agregó, "Hago pequeños tirabuzones con los mechones y les meto ligeramente tijerazos", Este es el truco infalible de Úrsula Corberó,el cual la hace ver siempre maravillosa.