Este es el flequillo que se llevará durante el 2021 según Gigi Hadid

El flequillo abierto y largo es lo que más se va a usar durante el 2021 y Gigi Hadid lo estrenó. De hecho, la misma resaltó su versatilidad y facilidad en su melena XL.

Y es que Gigi hizo un cambio de look y decidió darle vida a su rostro con este hermoso corte. De hecho, Gabriel Llano, director creativo de Moncho Moreno, manifstó que "este tipo de flequillos que se abren en la mitad permiten jugar con el volumen y el movimiento y aportan textura a la melena". Si a esto sumamos que, tal y como apunta Conchi Fernández, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado, que los flequillos desfilados y largos suavizan los rasgos de la cara.

Entonces estamos en condiciones de decir que el flequillo de Gigi será el flequillo de 2021. ¿Lo llevarías?