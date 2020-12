Navidad en colorado: outfits para todas las siluetas (y gustos)

El rojo es el color navideño por excelencia. Sin embargo, a veces dudamos a la hora de elegir si incorporarlo o no a nuestros looks, ya que se trata de un tono tan imponente y llamativo.

Si elegís animarte al look rojo para Navidad, hay algunas cosas a tener en cuenta para que tu estilismo sea un éxito. Un factor a considerar es que el color rojo es un tono cálido y expansivo, por lo que en la silueta tiene la capacidad de “agrandar” y llamar la atención. Además, al tratarse de un color tan imponente, hay que llevarlo con determinación y actitud, ya que se dice que quienes no lo saben llevar pueden hasta quedar opacados por las propiedades de este color. A continuación una selecciones de los mejores outfits in red.

Para aquellas que no se sienten cómodas con un look total red pero igual quieren darle un tono festivo a sus outfits (ya sea para estilizar al máximo la silueta, o simplemente porque no les encanta la idea de un outfit completamente rojo), preparamos una selección con los mejores looks que combinan tonos neutros con acentos colorados. ¡Mirá estos ejemplos y animate a incorporar el color de la temporada!

¡Bonus track! guía de colores que combinan con rojo.

Rojo: con amarillo, blanco, marrón, verde, azul y negro.

Rojo claro: con azul, verde, beige, blanco y gris.

Rojo oscuro: azul claro, gris, naranja, beige y amarillo.

Granate: blanco, negro y rosa.

Ahora sí, ¡ya están listas para usar todas las propiedades de este color a su beneficio!

Nota: Natacha Capello

www.natacha-capello.com