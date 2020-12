Estos son los looks que deberías llevar si eres mayor de 30: ¡fondo de armario!

¡Ya entraste en los 30 años! No te asustes no envejecerás de la noche a la mañana, por lo tanto no es obligatorio seguir patrones a la hora de escoger un estilo, pero sí es importante saber que está en tendencia para mantenerte siempre a la moda.

No creas que porque tienes 30 años debes vestir aburrida y totalmente conservadora, todo lo contrario debes apostar a las botas de cuero, abrigos elegantes, jeans ajustados, logrando así un outfits que resalten tu belleza, haz que la época de los 30 sea la más fashionista de tu vida.

Un conjunto de traje nunca puede faltar, ya que el mismo no pasa de moda y lo puedes combinar perfectamente con unos tenis deportivos, así lograrás un outfit versátil y cómodo.

Otra excelente idea es mezclar tonos clásicos con jeans ajustados, para ello puedes combinar una sudadera con un saco oversize y jean que resalte tus cualidades físicas.

También puedes utilizar un clásico abrigo caquis, y combinarlo con unos botines de cuero seguramente no pasarás desapercibida.

Para darle un toque atrevido a tu outfit, puedes optar por utilizar bolsos llamativos y combinar con un look sobrio.

Una excelente idea para mantener tu lado atractivo, es optar por vestido tejido el cual se ceñirá a tus curvas y lograrás causar un gran impacto, puedes combinar con un abrigo largo para lograr estilizar tu figura.