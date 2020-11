Los mejores looks que Lily Collins usó en "Emily in Paris" y serán tendencia en Argentina

Además de increíbles galanes, la serie de Netflix "Emily in Paris" que tiene a Lily Collins como protoganista enloqueció a las argentinas por todos los looks que se pueden apreciar en pantalla.

La manera de llevar el cabello, el ondulado de la protagonista y los accesorios para el pelo prometen ser tendencia aquí en el país esta temporada de verano 2021. El estilo lleno de contrastes y personalidad para la vestimenta, también.

Melena L o XL

La longitud media a larga del cabello es la que se usa más y llega hasta la mitad de la clavícula. Estilistas expertos como los del reconocido salón EspacioQ aseguraron que, aunque el corte bob es uno de los más versátiles y atemporales, este año el nuevo largo intermedio será furor. Se podrán llevar lisas, onduladas, con o sin flequillo. De preferencia, con raya al medio.

Pero la serie híper femenina de Netflix imprimió en las retinas de sus espectadores outfits que serán tendencia, sobre todo para los países en donde la historia tuvo tantos views.

"Oh la lá París"

La boina parisina utilizada de lado, de color en rojo intenso, es el detalle que compone el look más recordado. El accesorio contrasta con un conjunto de saco y short tipo sastre a cuadros en negro y blanco de Verona Beard, junto a una bolsa de Chanel de piel.

Señalada como “la princesa moderna“ de Netflix, en una escena memorable visitó un vestido negro homenaje a Audrey Hepburn diseñado por Christian Siriano. El escote de hombros bajos que deja al descubierto desde la clavícula hacia arriba se complementa con unos tacos negros con cristal engarzado de Cosmoparis.





Orgullosa de llevar un vestuario que hace un fetiche de las marcas de moda, también lució una camisa Alice & Olivia con una minifalda animal print de Ronny Kobo que combinó, claro, con botitas cortas.



Otro atuendo impecable fue una chaqueta de Chanel color verde junto con un vestido de Brendy Melville. Para el calzado, unas inolvidables botas Christian Louboutin.



Sin embargo, este despliegue de looks chic tiene un punto de inflexión. Al inicio de la serie ella va a trabajar a una empresa, que en determinado momento da una fiesta. Allí asiste con una falda de tul de David Dalrymple y ésta es la transformación hacia el glamour: incorpora estilo francés al norteamericano.

El motivo de hipnótico atractivo que producen sus look es la diseñadora y estilista neoyorquina detrás de cada detalle, Patricia Field. Ella fue también la encargada de vestir a Sarah Jessica Parker en Sex and the City.