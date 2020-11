¿Cómo armar looks coloridos como una experta?: tres fórmulas para no fallar

¿Cuántas veces te sucedió terminar vistiendote en tonos neutros que funcionan sin demasiado esfuerzo, con tal de evitar tener que armar outfits coloridos?

A veces combinar colores puede volverse tedioso y hasta difícil, lo que nos lleva a quedarnos en nuestra “zona de confort” y no salir de los clásicos neutros. Sin embargo, esto no se da por porque sí, ya que combinar colores no es tan sencillo como puede parecer: detrás de esos looks donde los tonos conviven exquisitamente hay todo un estudio previo e incluso un profesional que maneja la teoría del color.

Pero como no podemos tener a un experto al lado cada vez que nos vestimos, a continuación les contaré cuales son las tres fórmulas para lograr outfits coloridos sin morir en el intento.

¿Te gustaría aprender a combinar colores armónicamente?

Para aprender a combinar colores lo primero que hay que hacer es familiarizarse con el círculo cromático. ¿Qué es esto? Es una rueda en la que conviven 12 colores, que a su vez se dividen en fríos (los que contienen azul) y cálidos (los que contienen amarillo).

Círculo cromático

Ahora viene la parte divertida: cómo combinarlos entre sí. Para esto, nos centraremos en las armonías de colores más básicas: monocromática, complementaria y análoga.

1. Combinaciones monocromáticas

Este esquema simple se trata de combinaciones en las que interviene un solo color base, pero en diversas intensidades. Son las variantes que observamos sobre un color al acercarnos al centro del círculo cromático o alejarnos, por ejemplo: verde intenso-verde medio-verde claro, mostaza-amarillo intenso-amarillo claro, entre otros.

Combinación monocromática.

Combinación monocromática.

Combinación monocromática.

2. Combinaciones complementarias

Este es un esquema doble que consiste en combinar dos colores complementarios. ¿Cómo saber cuáles son? Es muy fácil: son aquellos que están justo en frente uno del otro en el círculo cromático, por ejemplo: naranja-azul, rojo-verde, amarillo-violeta. Asimismo, el complementario de un color primario (rojo-azul-amarillo) será siempre un secundario (naranja-verde-violeta) y a la inversa.

Combinación complementaria.

Combinación complementaria.

Combinación complementaria

3. Combinaciones análogas

La combinación análoga es un esquema donde intervienen tres o más colores –por lo general tres-, que están justo uno al lado del otro en el círculo cromático. Por lo general hay un color dominante y otros menos intensos que acompañan, por ejemplo: violeta-guinda-rojo, amarillo-naranja-coral, entre otros.

Combinación análoga

Combinación análoga

Combinación análoga

¡Animate a ponerle color a tus looks con estos consejos!

¿Te gustaron estos tips? podes aprender muchos más en: @natacha.capello.imagen

NOTA: NATACHA CAPELLO