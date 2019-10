Mitos sobre la obesidad y más conciencia

Muchas veces leemos comentarios desagradables y fuera de lugar en las redes sociales hacia las personas que tienen sobrepeso y obesidad: “no deberían haber talles para gente que no quiere cuidarse”, “los talles deberían ser para gente normal y no para quien no se pone las pilas”, “tienen que dejar Netflix y el sillón”.

Es falso que todas las personas con obesidad o sobrepeso no bajan porque “viven comiendo y no se mueven”. Si hay personas que no priorizan su salud, pero a veces hay otros factores que influyen por más que la persona desee cambiar:

Factores genéticos.

Factores emocionales: la mente muchas veces es más fuerte y nos lleva a comer para tapar emociones. Obvio hay tratamientos (ya que la obesidad justamente se suele dar por temas emocionales además de hormonales) pero también influye en el estado anímico. A veces la depresión y el desgano hace que uno por más que quiera, no se trate. También existe el trastorno por atracón que lleva a la obesidad.

Factores hormonales: un hipotiroidismo no detectado puede causar sobrepeso. También la insulina alta en sangre o el cortisol elevado hacen que la persona por más que haga ejercicio y se cuide con las comidas, se le haga más difícil adelgazar. Muchos nutricionistas exigen a algunos pacientes a someterse a dietas estrictas “porque no pueden bajar” sin antes pensar que alguna de esta hormona puede estar alterada, entonces se tarda en detectar y la persona sigue subiendo de peso. Esto se trata, pero hay personas que les cuesta más que otras.

Agustina Murcho de @nutricion.ag es Lic. en Nutrición y especializada en trastornos alimenticios. Afirma que vivimos en un mundo donde abunda el culto al cuerpo, lo 100% saludable y las dietas, pero nadie habla del riesgo de someterse a dietas.