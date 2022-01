El increíble look rockero y “motoquero” de Keanu Reeves a los 57 años

Keanu Reeves pasa del bajo perfil a la aclamación global sin escalas. Y el estreno de “Matrix Resurrecciones” renovó el furor por el actor de 57 años que parece la estrella más vital de Hollywood.

Así se lo ve en las últimas imágenes post Matrix en la que el actor volvió a ponerse el traje de amante de las motocicletas, con looks juveniles y bien rockeros y “motoqueros”.

A los 57 años, Keanu Reeves es uno de los actores más populares y queridos de Hollywood. Foto: Instagram.

Cuando el mundo seguía conmovido al difundirse la noticia de que Keanu Reeves donó el 70% de su millonario sueldo en Matrix a beneficio de la lucha contra la leucemia (en 1991 su hermana menor fue diagnosticada con este tipo de cáncer) el actor ya estaba en otra cosa.

Más precisamente, Keanu Reeves estaba nuevamente subido a una motocicleta, su irresistible pasión. Al actor que interpreta a Neo en la saga de las hermanas Wachowski le gustan tanto que, además de coleccionarlas, hasta tiene su propia marca, llamada Arch Motorcycle, con sede en Hawtorne California.

El actor con su traje de amante de las motocicletas. Foto: Instagram.

En 2011, Reeves se asoció con Gard Hollinger, uno de los ingenieros y preparadores más prestigiosos de los Estados Unidos, para crear esta compañía dedicada a la creación artesanal de motos a medida, de lujo y de altas prestaciones.

La vida sobre dos ruedas y lejos del glamour de las galas de Hollywood es parte del singular encanto que genera este popular actor, de pasado turbulento y presente asombroso. Porque tiene casi 60 años y luce más joven y vital que nunca.

Keanu Reeves posee una valiosa colección de motos. Foto: Instagram.

Keanu Reeves vive entre Nueva York y Los Ángeles, con poco y nada de vida pública y al alcance de las cámaras y de una manera bastante “sencilla” para sus posibilidades como megastar del cine.

Pero la debilidad y capricho de celebridad del actor canadiense de origen libanés que también protagoniza la saga de John Wick son las motos.

Recientemente, se puso el traje de motoquero para subirse a una Vyrus 987, y recorrer el circuito Ricardo Tormo de Cheste, junto al ex piloto mundialista español Nico Terol.

Keanu Reeves “motero” con su Vyrus 987 fabricada por su propia empresa. Foto: Instagram.

Desde que manejó una moto por primera vez, a los 22 años -mientras rodaba una película en Munich, Alemania- Keanu Reeves sintió amor a primera vista por ellas y hoy es portador de una importante colección de modelos en la que se destaca, entre otras joyas, una Ducati 998 original utilizada en Matrix Reloaded.

La Vyrus 987 de su más reciente retrato de “motero” estrella fue fabricada en Italia, por un encargo especial y es considerada la moto de altas prestaciones más ligera del mundo.

El look juvenil y vital de Keanu Reeves que asombra al mundo. Foto: Instagram.

“Sobre la moto eres más vulnerable, por lo que te juegas mucho, y eso me gusta -expresó el actor en una entrevista- Lo que me atrae de pilotar es la parte visceral: la vibración, el sonido, el viento… Y es un gran lugar para pensar, para sentir, para escapar. No es bueno para mi salud estar lejos de las motos”.

Keanu Reeves manejó por primera vez una moto a los 22 años. Foto: Instagram.

Mientras “Matrix Resurrecciones” se convierte en un nuevo film de culto que protagoniza, Keanu Reeves se prepara para ingresar por primera vez al universo de las series en “The Devil in the White City”, basada en una novela homónima de Erik Larson y producida por Martin Scorsese y a Leonardo DiCaprio.