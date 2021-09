Mark Bryan tiene 61 años, es abuelo, ingeniero, usa faldas y tacos altos: su historia con la moda

“Soy heterosexual. Estoy casado, tengo hijos y nietos. Trabajo como ingeniero y soy entrenador de fútbol. Uso faldas, tacos altos y stilettos la mayoría del tiempo. Desafío las normas. Soy la misma persona, no importa lo que use”. La presentación de Mark Bryan es contundente. Este ingeniero de 61 años nacido en Estados Unidos que vive en Alemania es furor en las redes sociales.

El 27 de febrero de 2020 comenzó a subir a su cuenta de Instagram, @markbryan911, fotos de sus diferentes looks para ir a trabajar, siempre con la clásica camisa o chomba para hombre combinada con faldas -cortas o largas- y los más increíbles stilettos de Jimmy Choo o Christian Louboutin.

“Ropa y zapatos no deberían tener género”, asegura el abuelo fashionista al finalizar cada uno de sus posteos. Y de eso se trata su desafío. Amante de la moda y de los zapatos, encabeza una lucha por el no gender, la ropa libre de género. “Soy conocido por empujar los límites puestos por la sociedad en lo que se refiere a la ropa de acuerdo al género”, afirma.

Mark Bryan tiene 61 años y vive en Alemania. Casado, con hijos y nietos usa faldas y zapatos de tacos altos todos los días. Fuente: Instagram

“No me visto para hacer ningún tipo de declaración en cuanto a mi sexualidad. Me visto así porque me gusta y disfruto de hacerlo con personalidad. No debería haber problemas con que un hombre use ropa femenina si le resulta cómodo hacerlo”, explica en uno de los videos que comparte en IG con sus seguidores de todo el mundo.

Desde que saltó a la fama, este ingeniero ha participado de numerosos programas de televisión, como así también de varias producciones y portadas de moda de importantes revistas, tal es el caso de Vogue o InStyle. También es el elegido por marcas de calzado para participar de sus campañas o para realizar unboxings de zapatos desde su cuenta.

Una de las primeras firmas que apostó por Mark Bryan fue Khloe Kardashian. “Estoy muy feliz de trabajar con @khloekardashian y de usar un hermoso y sexy par de sandalias de su marca @goodamerican”, escribió el influencer.

Además, el abuelo fashionista aprovecha su popularidad para sumarse a campañas como la del movimiento de Zapatos rojos por la igualdad. “Hoy y todos los martes celebro el #RedShoeTuesday. Acuñado hace diez años por el #RedShoeMovement, este es el día de cada semana en el que usamos zapatos rojos y accesorios para mantener la conversación sobre la equidad de género en el lugar de trabajo. Únase a mí y al movimiento @TheOfficialRedShoeMovement. ¡Juntos moveremos la aguja más rápido!”, comparte en su posteo cada martes.

Todos los martes se suma a la campaña #RedShoeMovement por la igualdad y usa tacones rojos. Fuente: Instagram.

Cuando le preguntan a Mark Bryan sobre su referente, no lo duda y elige al cantante Harry Styles. “Es mi héroe personal. Sé que puede ser difícil pensar que alguien de 61 años como yo diría que un joven de 27 es mi ídolo. Ambos usamos ropa de mujer pero mantenemos nuestra masculinidad. Luchamos por la ropa libre de género. Me pone contento que me comparen con él porque yo también trato de empujar los límites”.