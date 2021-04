¿Te gustaron los 70? Cómo replicar este estilo en tus looks

Cuando necesites cambiar tu apariencia y darle un toque a tu estilo, volver al pasado puede ayudar. Inspirándote en una década o época específica e incorporándola a tu estilo moderno puede darle una apariencia única y emocionante. En particular, canalizar un estilo de los 70 puede brindarte una estética retro increíble que está completamente de moda en este momento. Afortunadamente, lograr el look es más fácil con la ayuda de esta guía de moda de los 70 para hombres.

Los 70 se actualizan

Moda De Los 70

En la década de 1970, la moda tenía que ver con la individualidad y la expresión. Como tal, muchas reglas tradicionales de la moda se rompieron y los looks únicos y andróginos reinaron de forma suprema. Los estilos clave de la década incluyeron hippie, glam rock y estilos disco. Gracias a la afluencia de ropa barata en el mercado, los hombres podían mostrar fácilmente a qué grupo pertenecían y que estilo deseaban llevar.

Libertad e individualidad es la clave para llevar este estilo.

¿Cómo se viste en la actualidad?

No se trata de vestir con ropa del siglo pasado, sino inspirarse en aquel tiempo para vestir el presente. Los grandes referentes en 2021 serán los iconos musicales.: un poco de Jim Morrison, otro tanto de Jimi Hendrix, algo de Bob Dylan y una pizca de los Rolling Stones. Visto así, con estos iconos eternos por delante, quizá quede un poco más clara la abstracta inspiración, aunque la duda de cómo trasladarlo al armario sigue ahí.

Se marcan cinturas y los pantalones cobran volumen en el ruedo.

Los pantalones son quizá la parte central del look y una de las prendas que, de manera más sutil, nos recuerda a esta etapa. Después de más de una década de los skinny propios de los 60, las firmas han ido ensanchando el patrón para darnos opciones "nuevas". Así, los pantalones carrot (más holgados en la caja y más estrechos según se acercan al tobillo) y los clásicos rectos han inundado los percheros de las tiendas. Aunque esta temporada se une a ellos otra silueta: la acampanada que triunfó en los 70. No nos asustemos todavía, no es de manera literal.

Pantalones y abrigos son la clave para llevar este estilo.

Firmas como Saint Laurent, Valentino o Gucci han subido a la pasarela pantalones cigarreros que se abren ligeramente en el bajo dando aspecto de campana controlada. Además, marcas míticas de jeans –quizá la prenda más revolucionaria del siglo XX– como Levi's o Wrangler no han dejado de producir sus modelos bootcut, esos que dejan espacio en el bajo para que entre la bota. Aunque el rey indiscutible del estilo setentero fue en 2019, Givenchy. Sus pantalones sastre altos de tiro, ajustados en la cadera y derramados abundantemente sobre los botines son la perfecta descripción de los 70 actualizados.

Hablando de botines, estos son otra de la piezas clave de esta década y el calzado estrella del otoño / invierno 2021. Parece que los planetas se alinean una vez más. Elige los Chelsea con elástico o los que incorporan tacón, ya sea tradicional o cubano. Ya habíamos dicho que los 70 trajeron cierto exceso al armario masculino, y este detalle puede ser el toque justo que necesitas. La bota Chelsea es sin lugar a dudas el calzado ideal para llevar este estilo.

El suéter de cuello vuelto es otra de las enseñas setenteras, sobre todo para los looks casual de día. Para la noche, el glam reaparece. Si no estás preparado aún para los brillos que proponen en Saint Laurent o Celine, las camisas fluidas y estampadas que pasan del verano al otoño pueden ser una buena opción. La sastrería se reinventa